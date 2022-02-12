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新州擁13商場 西蒙集團將推送餐平台

編譯孫梁／綜合報導
西蒙地產集團最近宣布將推出嶄新的送餐平台「Grab Go Eat」，顧客可上網下單後前來取餐，以及將多家美食廣場的餐館訂餐送到購物中心的具體地點或是顧客家裡。（路透）
西蒙地產集團最近宣布將推出嶄新的送餐平台「Grab Go Eat」，顧客可上網下單後前來取餐，以及將多家美食廣場的餐館訂餐送到購物中心的具體地點或是顧客家裡。（路透）

西蒙地產集團(Simon Property Group)最近宣布將推出嶄新的送餐平台「Grab Go Eat」，顧客可上網下單後前來取餐，以及將多家美食廣場的餐館訂餐送到購物中心的具體地點或是顧客家裡。

西蒙集團是新澤西州最大的購物中心經營商，其規模在全國也是最大之一，公司的「Grab Go Eat」是獨特的送餐理念，允許顧客將訂餐直接送到購物中心內的餐桌、某家商店或食物存儲櫃，顧客也可選擇親自來取或是要求送餐到家。

「Grab Go Eat」將首先在加州托倫斯鎮(Torrance)的西蒙Del Amo時裝中心以及紐約花園市(Garden City)的羅斯福購物廣場(Roosevelt Field)率先推出，但推出時間尚未確定，今後何時擴展到新澤西州也在計畫中。

西蒙集團在新州有13個購物中心，包括Gloucester購物中心、Jackson購物中心、澤西海岸(Jersey Shore)購物中心、李文斯頓(Livingston)購物中心、Menlo Park購物商場、新港(Newport)中心、新港飛躍(Newport Crossing)中心、新港廣場(Newport Plaza)、海洋郡(Ocean County)購物商場、奎克橋(Quaker Bridge)購物商場、洛克威鎮(Rockaway Town)廣場、澤西花園磨坊(The Mills at Jersey Gardens)和河邊購物城(The Shops at Riverside)。

西蒙集團的「Grab Go Eat」是與屬於「幽靈廚房」(ghost kitchen)的「聯合廚房」(Kitchen United)合作推出，「幽靈廚房」是指僅提供送餐服務、但沒有室內用餐的餐館，自疫情爆發以來日益興盛。

顧客可登入「聯合廚房」的網頁或在移動應用程式上訂餐，「聯合廚房」在加州Westfield Valley Fair購物商場也有類似設施，但尚未宣布其合作夥伴。

「聯合廚房」執行長孟塔加諾(Michael Montagano)表示，他們與西蒙集團的合作將使餐飲需求持續擴大，「Grab Go Eat」平台將為顧客和購物中心的員工提供多種選擇的便利餐飲服務，同時也有助於各購物中心美食廣場的餐館擴大經營，通過「Grab Go Eat」平台將他們的取餐和外賣服務結合起來。

新澤西州 加州 美食

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