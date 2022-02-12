新澤西交響樂團 線上音樂會慶虎年

新澤西交響樂團表演。（視頻截圖）

新澤西交響樂 團線上虎年春節慶祝音樂會(New Jersey Symphony Lunar New Year Concert 2022)，日前在線上進行；這場精心準備的音樂會由新澤西州 華裔指揮張弦擔任總監、指揮，新州中國日主席林潔輝、嚴欣鎧伉儷對此次參與此次音樂會華裔鋼琴新星、女高音歌手郭紫堯提供特別贊助。新澤西交響樂團、北京 大學校友會合唱團、星韻藝術團兒童合唱團等參與了演出。

郭紫堯鋼琴獨奏的是蕭邦第15號前奏曲「雨滴」，演唱的是莫扎特的喜悅歡騰「哈利路亞」，還以自彈自唱的方式表演了中國傳統曲目「茉莉花」。新澤西交響樂團演奏的包括，李煥之「春節序曲」、「卡門．幻想」、「C大調絃樂小夜曲中的「華爾茲」」、中國傳統曲調「紫竹調」等。場面宏大，演奏專業，氣氛熱烈。

參加演出的還有石新平帶領的北京大學校友合唱團演唱了美國老歌「很久以前」、新州知名音樂教育家、指揮家沈曉星帶領的星韻藝術團兒童合唱團表演了「紅蜻蜓」，另有年輕的藝術家金智善、閔權的鋼琴、小提琴的表演，音樂會充滿中西文化的交融，以及中國傳統樂曲帶來的濃濃「年味」與春天的氣息。