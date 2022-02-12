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搶劫2郵務車空手而歸 新州男被起訴

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州20歲男子普雷斯去年企圖搶劫兩台郵局公務車，而且疑似持槍，卻兩度都空手而歸，落網後被指控兩項罪名。（Getty Images）
新澤西州20歲男子普雷斯去年企圖搶劫兩台郵局公務車，而且疑似持槍，卻兩度都空手而歸，落網後被指控兩項罪名。（Getty Images）

新澤西州百賽克郡(Passaic)20歲男子普雷斯(Yeniser Cruz Perez)去年企圖搶劫兩輛郵局公務車，而且疑似持槍犯案，卻兩度都空手而歸；落網後被指控兩項罪名，已於9日被起訴。

新州檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，普雷斯被指控攻擊公共服務人員及企圖搶劫公有財產共兩項罪名；據稱他在一天內前往兩個不同的城鎮犯案，但都是搶劫郵政局(U.S. Postal Service)的公務車。

法律文件指出，2021年1月20日普雷斯先是到萬克福市(Wyckoff)，攬下一名郵務員後持槍要脅對方交出車輛鑰匙，但郵務員卻表示沒有鑰匙，普雷斯立即轉身離開現場。

當天稍晚，普雷斯又到了林地公園(Woodland Park)，同樣以一把疑似槍支的武器威脅郵務員交出車輛鑰匙，沒想到郵務員再次表示自己沒有鑰匙，普雷斯又這樣一無所獲的離開。

儘管普雷斯下次傳訊的日期未定，他被控的兩項罪名若全部成立，最重可判10年有期徒刑，以及25萬元罰金。

根據塞林格檢察官辦公室的聲明，他對美國郵政督查局(U.S. Postal Inspection Service)，及其負責該區的代理督查馬雷羅(Raimundo Marrero)的表現給予肯定；另外也感謝萬克福市警局和林地公園警局協助辦案。

美國郵政 檢察官 新澤西州

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