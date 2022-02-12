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賓大華生求助未果自殺 家長告學校

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州大學華裔學生奧莉維亞‧孔2016年自殺身亡，她的雙親控告學校疏失，民事訴訟本周開審。（abc13電視台截圖）
賓州大學華裔學生奧莉維亞‧孔2016年自殺身亡，她的雙親控告學校疏失，民事訴訟本周開審。（abc13電視台截圖）

賓州大學(University of Pennsylvania)華頓商學院金融系華裔學生奧莉維亞‧孔(Ao Olivia Kong)2016年自殺身亡；她的雙親表示，女兒死前曾向校方求助未獲回應，校方也未通知家長，遂於2018年控告學校疏失；這起民事訴訟案本周在費城開審。

21歲的奧莉維亞畢業於費城中央高中(Central High School)，她2016年4月11日上午走上賓州東南地區交通局(SEPTA)的40街與市場街(Market Streets)車站之間的軌道，被市場-法蘭克福線(Market-Frankford Line)一列火車撞上，結束短暫的一生。

她的雙親2018年控告賓大，指奧莉維亞死前數日曾向校方心理醫師和諮商顧問求助至少九次；奧莉維亞曾透露，她壓力大、想自殺；然而校方並未通知家長，安排奧莉維亞就醫，或以其他方式介入處理。

賓大否認校方有責任，指學校的專業人士多次嘗試協助奧莉維亞，總是予以諮商、協助並提供相關資源。

奧莉維亞雙親的律師凱若‧尼爾森‧謝帕德(Carol Nelson Shepherd)在開審陳述中告訴陪審團，校方未能重視危機，互踢皮球，未能有效面對奧莉維亞屢次動念自殺的嚴重性。

她的雙親在法庭上向陪審團展示女兒生前的快樂時光，對比她在車站鐵軌自殺的照片，令人鼻酸。

賓大律師塔克(Joe H. Tucker Jr.)則說：「人要怎樣才會決定不想活？原因眾多且隱晦不明，不該責怪任何人。」

賓大代表陳述，奧莉維亞在接受校方照料之前、期間和之後都有自殺念頭；她曾向兩位校外的醫療專家透諮詢，但兩人都不認為她有立即的危險，而她曾向其中一人透露想藉助火車自殺。

奧莉維亞的悲劇只是賓大學生著名的自殺案例之一，2013年到2019年間，該校另有至少13名學生自殺身亡。

費城 賓州 華裔

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