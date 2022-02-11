議員力阻市長兒當警察 帕市25萬和解

新澤西州帕拉姆斯三名議員阻擋市長的兒子文森·賴巴比拉被聘任為該市警員，賴巴比拉因此興訟，市府與賴巴比瑞以25萬元和解。(取材自臉書)

新澤西州 帕拉姆斯(Paramus)市長的兒子文森·賴巴比拉(Vincent LaBarbiera)在2020年3月獲市議會警察 委員會批准任用，卻遭到三名市議員阻止，堅持10個月後才通過賴巴比拉的任用令；賴巴比拉一狀告上法院，市府近日與賴巴比拉以25萬元達成和解。

該市在2020年3月從100名警察候選名單中選出10人，批准進入該市服務，賴巴比拉是其中之一。

賴巴比拉的父親是帕拉姆斯市民主黨籍的市長理查·賴巴比拉(Richard LaBarbiera)，而該市三名共和黨籍市議員堅稱「市長的兒子不得成為當地警察」，因此拒絕任用賴巴比拉。

訴訟文件指出，其中一名反對的市議員迪皮札拉(Christopher DiPiazza)聲稱：「我們可以任用10個警察，但市長的兒子不能在這10人當中；另外9人應予以任用，只是無論何種情況下都不能任用市長的兒子。」

賴巴比拉隨後向市府提起民事訴訟，迫使該市遵守市政條例，亦即不得在招聘過程中，將候選人的家庭或政治傾向列入考量。

反對的市議員除了迪皮札拉，還有瓦特隆(Joseph Vartolone)和珍妮·韋伯(Jeanne Weber)；而瓦特隆在2020年底以個人名義提起訴訟，指控帕拉姆斯市長在兒子任命案的投票程序中未迴避，違反地方政府的道德規範。

在訴訟的進行下，法院暫停這10名警察的任用程序，也使得警察部門人力短缺。

新州 高等法院法官克莉絲汀‧法瑞托(Christine Farrington)裁決支持賴巴比拉，稱市議會的否決違反新州法律，「市府並沒有禁裙帶關係條例，州政府也沒有相關限制的道德法規」。

賴巴比拉的律師普奧里(Matthew T. Priore)指出，在市府與賴巴比拉之間的三起訴訟共達成總金額25萬元的和解，並已完成付款，賴巴比拉將撤回訴訟。