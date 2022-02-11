我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

議員力阻市長兒當警察 帕市25萬和解

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州帕拉姆斯三名議員阻擋市長的兒子文森·賴巴比拉被聘任為該市警員，賴巴比拉因此興訟，市府與賴巴比瑞以25萬元和解。(取材自臉書)
新澤西州帕拉姆斯三名議員阻擋市長的兒子文森·賴巴比拉被聘任為該市警員，賴巴比拉因此興訟，市府與賴巴比瑞以25萬元和解。(取材自臉書)

新澤西州帕拉姆斯(Paramus)市長的兒子文森·賴巴比拉(Vincent LaBarbiera)在2020年3月獲市議會警察委員會批准任用，卻遭到三名市議員阻止，堅持10個月後才通過賴巴比拉的任用令；賴巴比拉一狀告上法院，市府近日與賴巴比拉以25萬元達成和解。

該市在2020年3月從100名警察候選名單中選出10人，批准進入該市服務，賴巴比拉是其中之一。

賴巴比拉的父親是帕拉姆斯市民主黨籍的市長理查·賴巴比拉(Richard LaBarbiera)，而該市三名共和黨籍市議員堅稱「市長的兒子不得成為當地警察」，因此拒絕任用賴巴比拉。

訴訟文件指出，其中一名反對的市議員迪皮札拉(Christopher DiPiazza)聲稱：「我們可以任用10個警察，但市長的兒子不能在這10人當中；另外9人應予以任用，只是無論何種情況下都不能任用市長的兒子。」

賴巴比拉隨後向市府提起民事訴訟，迫使該市遵守市政條例，亦即不得在招聘過程中，將候選人的家庭或政治傾向列入考量。

反對的市議員除了迪皮札拉，還有瓦特隆(Joseph Vartolone)和珍妮·韋伯(Jeanne Weber)；而瓦特隆在2020年底以個人名義提起訴訟，指控帕拉姆斯市長在兒子任命案的投票程序中未迴避，違反地方政府的道德規範。

在訴訟的進行下，法院暫停這10名警察的任用程序，也使得警察部門人力短缺。

新州高等法院法官克莉絲汀‧法瑞托(Christine Farrington)裁決支持賴巴比拉，稱市議會的否決違反新州法律，「市府並沒有禁裙帶關係條例，州政府也沒有相關限制的道德法規」。

賴巴比拉的律師普奧里(Matthew T. Priore)指出，在市府與賴巴比拉之間的三起訴訟共達成總金額25萬元的和解，並已完成付款，賴巴比拉將撤回訴訟。

警察 新州 新澤西州

上一則

5台灣鄉親 綠堡史博館分享過年習俗

下一則

坎普擬提案 家長可決定學生是否戴口罩

延伸閱讀

威爾史密斯3度叩關奧斯卡影帝：我只輸給黑人演員過

威爾史密斯3度叩關奧斯卡影帝：我只輸給黑人演員過
新州婦個人開銷以公司信用卡支付 被控盜用數百萬公款

新州婦個人開銷以公司信用卡支付 被控盜用數百萬公款
襲擊同事並縱火 新州男護士疑似飲彈亡

襲擊同事並縱火 新州男護士疑似飲彈亡
NBA／暴龍先發五虎數據大爆發 3度延長力壓熱火

NBA／暴龍先發五虎數據大爆發 3度延長力壓熱火
緬懷車禍死者 新州130號公路旁紀念館規模大

緬懷車禍死者 新州130號公路旁紀念館規模大
不到1個月 芝加哥逾9成確診感染Omicron

不到1個月 芝加哥逾9成確診感染Omicron

熱門新聞

休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

步步驚心 芝大亞裔生漫步結冰湖 消防隊陸空大陣仗救援

2022-02-07 11:38

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光