新州學校取消口罩令 搭校車仍須戴

新澤西州長墨菲宣布3月7日起取消學校的口罩強制令，但校車上仍須戴口罩。(美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)已宣布將自3月7日起取消學校的口罩 強制令，但沒說校車上是否也取消，由於聯邦政府規定所有校車上均需戴口罩，如同捷運系統一樣；因此州長的發言人表示，校車受制於聯邦口罩令的規定，口罩令在3月7日後仍將繼續有效。

但聯邦疾病防治中心(CDC )對取消學校的口罩令表示擔憂，說現在還不是取消的時候，CDC有關學校戴口罩的指南沒有改變，將繼續支持學校普遍戴口罩。

新州的部分學區 已將校車必須戴口罩的規定通知了家長，Freehold高中學區給學生家庭發電郵說：「聯邦規定捷運系統上仍需戴口罩，因此學生在校車上必須遵守口罩規定。」

聯邦運輸部表示，根據CDC的規定，口罩強制令適用於包括公立與私營的所有校車，乘客與司機都必須戴口罩，除非車上只有司機一人。

州長墨菲說，取消學校的口罩強制令是在恢復學生的正常生活上邁出的一大步，自2020年9月以來，學校的口罩強制令一直實行至今。

墨菲表示，個別學區以及兒童看護中心可自行決定是否繼續執行口罩令，但不允許任何學區做出禁止戴口罩的規定。

墨菲說，取消學校的口罩令是因為染疫人數和住院率都在持續下跌，而且預計下跌趨勢今後仍將繼續，他表示：「我們不是試圖清零，而是要學會在疫情的條件下如何生存。」

除新州外，加州、康州、德拉瓦、麻州和俄勒岡等州也都宣布將取消學校的口罩強制令，但CDC認為現在還不是取消的合適時機，CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，她理解人們盼望摘下口罩，她也希望如此，「摘掉口罩將是我們擺脫疫情的一個重要標誌，但現在CDC的指南沒有改變，CDC將繼續支持在學校普遍戴口罩。」