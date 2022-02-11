聯邦勞工部立場改變 13萬新州居民或可免還溢領失業金

聯邦勞工部表示，根據最新頒布規定，某些溢領失業福利的民眾可獲免除償還，至於細節仍有待進一步確認。(Getty Images)

過去一年曾經領取疫情失業補助的至少13萬名新澤西州居民，日前紛紛接獲追討信，理由是不符領取資格，必須退回款項。由於聯邦勞工部 立場改變，事件出現轉圜空間，收到追款信的民眾可以先不必忙著開支票。

聯邦勞工部7日表示，根據最新頒布規定，某些溢領失業福利 的民眾可獲免除償還，至於細節仍有待進一步確認。

新州 勞工廳估計，溢領失業福利民眾平均每人退款金額約4400元，溢領人數最多則可能高達25萬人。

聯邦勞工部指出，免除償還失業福利的細節問題，目前仍在研議中，拍板定案後符合資格者將接到通知，告知接下來可以採取哪些步驟。

以往不符合失業救濟金領取資格的勞工，例如自由業者(freelancers)、獨立包商及自雇者，根據聯邦政府疫情計畫，也可以領取失業福利。但某些規定突然修改，導致數以萬計民眾在不知情的情況下，收到比原本應領金額更高的失業補助。

新州勞工廳長、全國各州勞工機構協會(National Association of State Workforce Agencies)主席阿薩羅-安吉洛(Robert Asaro-Angelo)已致函國會領袖，要求聯邦政府允許民眾免除返還溢領失業津貼。

對於聯邦勞工部的回應，阿薩羅-安吉洛說，對於成千上萬新州居民來說，「這是好消息」；他說，民眾領到失業補助時，都以為自己符合資格，但後來因為聯邦規定調整， 這些民眾不再符合領取失業補助的條件。

他說，希望國會能授權各州政府，能為更多民眾免除償還溢領失業福利。

根據媒體報導，聯邦勞工部對於詐欺溢領(fraudulent overpayments)仍將繼續追討，要求償還失業福利；聯邦勞工部對於申請失業福利過程中不小心答錯選項，或由於州政府計算錯誤，結果收到比應得金額更高的失業福利者，將不再要求償還。