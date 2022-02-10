我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

海豹部隊「地獄周」培訓 前校隊明星送醫仍不治

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州24歲的海豹隊受訓兵莫倫在4日進行「地獄周」的培訓幾個小時後，突感不適，送往醫院後仍回天乏術。(NBC紐約地方電視台截圖)
新澤西州24歲的海豹隊受訓兵莫倫在4日進行「地獄周」的培訓幾個小時後，突感不適，送往醫院後仍回天乏術。(NBC紐約地方電視台截圖)

海軍海豹部隊傳出憾事，來自新澤西州瑪娜拉潘(Manalapan)的24歲的受訓士兵莫倫(Kyle Mullen)在4日進行「地獄周」的培訓幾個小時後，突然感到不適，送往醫院後仍回天乏術；他的高中母校聽到過去的校隊明星去世，至為哀傷。

國家廣播公司(NBC)報導，海軍特種作戰司令部指揮官霍華德(H.W. Howard III)少將對此事表示哀悼，承諾將全力支持莫倫的家屬及同袍度過這段時日。

莫倫於去年3月加入海軍，7月報名加入俗稱海豹部隊的三棲特戰隊受訓；根據海軍說法，本月4日，莫倫成功完成艱難的「基本水中爆破訓練」(BUD/s)第一階段鑑測的幾個小時後，與另一名同袍突然感不適。

兩人送醫後，莫倫不久即去世，另一名同袍則病情穩定；莫倫的確切死因仍有待調查，海軍表示，前幾天的培訓過程全無異兆。

海豹部隊的BUD/s培訓初始階段因過程嚴酷而有「地獄周」的俗稱，通常50%至60%的受訓兵會在這關落敗下來；而莫倫則是在培訓第四周、告一個段落後突然去世。

「地獄周」培訓上一次致命意外發生在2016年，21歲受訓兵洛芙萊斯(James Derek Lovelace)疑似因心臟病猝死；而最近期的軍隊殉職事件，也是海豹部隊的布爾喬瓦(Brian Bourgeois)中校於去年12月的快速繩降訓練中意外墜落喪命。

莫倫在加入海軍之前，是瑪娜拉潘高中棒球及美足校隊明星；所屬學區總監桑普森(Charles Sampson)表示，莫倫表現優秀，志願報效國家的精神值得讚揚，去世的消息令人心碎，學區所有人都與莫倫的家人及親朋好友同在，並為他們祈禱。

瑪娜拉潘高中則在7日舉行默哀儀式，校方還說，在下個高中美足賽季上，隊員們的頭盔將寫上莫倫的背號，之後他的背號將會退役，以表示對他的榮耀及紀念。

學區 新澤西州 心臟病

上一則

白宮慶新春 戴琪：虎年象徵亞裔堅韌特質

下一則

華府6校遭炸彈威脅 美國「第二先生」緊急撤離

延伸閱讀

紅山燃料洩漏影響民生用水 夏州令排空 海軍上訴抗令

紅山燃料洩漏影響民生用水 夏州令排空 海軍上訴抗令
參加美國「海豹部隊」選拔 1學員撐完「地獄周」後死亡

參加美國「海豹部隊」選拔 1學員撐完「地獄周」後死亡
海軍集體貪污案 主謀肥奧承認提供財物、享樂與性招待

海軍集體貪污案 主謀肥奧承認提供財物、享樂與性招待
突破第一島鏈 陸艦常駐台東方海域 專家：為攻台演練

突破第一島鏈 陸艦常駐台東方海域 專家：為攻台演練
F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生

F-35戰機降落航母生意外 美海軍7傷 飛行員彈射逃生
德海軍司稱應尊重普亭換取「聯俄抗中」 失言下台

德海軍司稱應尊重普亭換取「聯俄抗中」 失言下台

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢