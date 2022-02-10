海豹部隊「地獄周」培訓 前校隊明星送醫仍不治

新澤西州24歲的海豹隊受訓兵莫倫在4日進行「地獄周」的培訓幾個小時後，突感不適，送往醫院後仍回天乏術。(NBC紐約地方電視台截圖)

海軍海豹部隊傳出憾事，來自新澤西州 瑪娜拉潘(Manalapan)的24歲的受訓士兵莫倫(Kyle Mullen)在4日進行「地獄周」的培訓幾個小時後，突然感到不適，送往醫院後仍回天乏術；他的高中母校聽到過去的校隊明星去世，至為哀傷。

國家廣播公司(NBC)報導，海軍特種作戰司令部指揮官霍華德(H.W. Howard III)少將對此事表示哀悼，承諾將全力支持莫倫的家屬及同袍度過這段時日。

莫倫於去年3月加入海軍，7月報名加入俗稱海豹部隊的三棲特戰隊受訓；根據海軍說法，本月4日，莫倫成功完成艱難的「基本水中爆破訓練」(BUD/s)第一階段鑑測的幾個小時後，與另一名同袍突然感不適。

兩人送醫後，莫倫不久即去世，另一名同袍則病情穩定；莫倫的確切死因仍有待調查，海軍表示，前幾天的培訓過程全無異兆。

海豹部隊的BUD/s培訓初始階段因過程嚴酷而有「地獄周」的俗稱，通常50%至60%的受訓兵會在這關落敗下來；而莫倫則是在培訓第四周、告一個段落後突然去世。

「地獄周」培訓上一次致命意外發生在2016年，21歲受訓兵洛芙萊斯(James Derek Lovelace)疑似因心臟病 猝死；而最近期的軍隊殉職事件，也是海豹部隊的布爾喬瓦(Brian Bourgeois)中校於去年12月的快速繩降訓練中意外墜落喪命。

莫倫在加入海軍之前，是瑪娜拉潘高中棒球及美足校隊明星；所屬學區 總監桑普森(Charles Sampson)表示，莫倫表現優秀，志願報效國家的精神值得讚揚，去世的消息令人心碎，學區所有人都與莫倫的家人及親朋好友同在，並為他們祈禱。

瑪娜拉潘高中則在7日舉行默哀儀式，校方還說，在下個高中美足賽季上，隊員們的頭盔將寫上莫倫的背號，之後他的背號將會退役，以表示對他的榮耀及紀念。