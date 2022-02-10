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襲擊同事並縱火 新州男護士疑似飲彈亡

編譯周芳苑／綜合報導
31歲護士帕加諾因攻擊女同事而遭通緝後，隔天被人發現疑似飲彈自盡。(檢察官提供)
31歲護士帕加諾因攻擊女同事而遭通緝後，隔天被人發現疑似飲彈自盡。(檢察官提供)

新澤西州警方表示，一名男性護士日前在哈肯薩克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)攻擊女同事並縱火而遭通緝後，隔天在該州南部被人發現疑似飲彈自盡。

據博根郡檢察官辦公室(Bergen County Prosecutor's Office)稱，31歲帶有武器的這名註冊護士帕加諾(Nicholas Pagano)8日上午8時左右在沃特福德(Waterford)被人發現已死亡，顯然因自己造成的槍傷而亡。

家住西德特福德(West Deptford)的帕加諾因謀殺未遂、嚴重縱火、嚴重襲擊和持有武器而被通緝。

博根郡檢察官穆塞拉(Mark Musella)說，帕加諾7日稍早在休息室襲擊54歲的女性醫院工作人員，而後乘坐他的吉普車逃離醫院，警方稱，該名婦女遭襲擊後情況危急。

一名目擊者告訴警方，襲擊當天，帕加諾並未排班工作，卻在凌晨5時15分左右進入休息室附近的走廊，該證人隨後聽到一個女人尖叫。

目擊者隨後看到受害者在走廊奔跑，帕加諾追著她並用看似扳手的東西打她；在那之後，警方在現場確實找到一把扳手。

警方指出，據信，受害者在休息室就坐的地方有燒焦痕跡。

醫院稱，帕加諾是一名旅行護士，為第三方承包機構工作，被雇用來填補該院短缺的人力。

帕加諾 2016 年9月7日以來一直是新州註冊護士；據新州當局紀錄，他的執照有效期至5月31日。

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