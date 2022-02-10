新州婦個人開銷以公司信用卡支付 被控盜用數百萬公款

新澤西州肯登郡49歲女子珍妮佛‧范德弗被指控自2011至2018年間，假藉公司會計的身分，將個人開銷用公司信用卡支付，盜用公款數百萬元。(Getty Images)

新澤西州 肯登郡(Camden County)49歲女子珍妮佛‧范德弗(Jennifer Vandever)被指控自2011至2018年間，假藉公司會計的身分，將個人開銷用公司信用卡支付，盜用公款數百萬元。

承辦此案的檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)說：「范德弗詐騙的金額加總約300萬元，而2015年至2018年間又企圖逃避51萬4801元的聯邦所得稅；透過挪用公款，范德弗一共多出149萬的未報稅收入。」

塞林格指控范德弗犯下多重罪刑，包括四項電匯詐欺 罪、一項未經授權動用公司資產罪、一項加重身分竊盜罪、以及四項逃漏稅。

電匯詐欺罪每項罪名最重可處以20年有期徒刑及最高25萬元罰金，未經授權動用公司資產最重為10年監禁和25萬元罰金，加重身分竊盜為2年與25萬罰金，逃漏稅則是每項最重5年刑期加上25萬元罰金。

范德弗4日透過視訊出席地區法院開庭，法官裁定無擔保保釋金(unsecured bond)為10萬元。

此案交由聯邦調查局(FBI)及國稅局 (Internal Revenue Service)共同調查，雖然當局未公開公款被竊的公司名稱，但塞林格也表揚了聯邦調查局的特別探員，包括被部屬在費城的賈桂琳‧馬奎爾(Jacqueline Maguire)，以及負責領導調查的國稅局刑事調查組紐瓦克(Newark)特別探員蒙塔內斯(Michael Montanez)。