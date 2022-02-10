非法生產類鴉片止痛藥「羥考酮」賓州華醫認罪

賓州華人醫師張宇通因販賣類鴉片止痛藥被控罪後，已在賓州東區聯邦法院認罪。(Getty Images)

賓州 華人醫師張宇通(Yutong Zhang，音譯)此前被控非法在診所生產類鴉片止痛藥羥考酮(oxycodone)，日前在賓州東區聯邦法院認罪。

根據法庭文件，63歲的張宇通報住賓州切斯特郡的小鎮伯溫(Berwyn)，在在鄰近的聖戴維斯(St. Davids)開設診所；2016年至2020年間，他向約120名所謂的病患售出羥考酮和其他管制類處方藥，這些患者都是現金支付的客戶。

而張宇通只進行粗略的身體檢查，或在根本沒有進行任何檢查的情況下，以及沒有進行診斷測試、也沒有找出患者疼痛原因情況下，就頻繁開出處方藥。

張宇通承認自己經營的診所實際上就是藥丸生產廠，而不是專注於疼痛病治療，他在專業實踐過程之外，分發含有羥考酮的藥物，且沒有合法醫療目的。

聯邦檢察官珍妮佛‧威廉 斯(Jennifer Arbittier Williams)表示，作為醫師，張宇通清楚自己所銷售藥物的危險性，然而他卻被貪婪所主宰，利用弱勢群體在與毒品 做抗爭的脆弱，給本就嚴重的鴉片類藥物危機增添更多問題。

賓州檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)說，非法毒品平均每天奪走14條賓州人的生命，張宇通利用職權和信任非法經營藥廠，非法開處助長鴉片類藥物危機的藥物；夏皮洛說，他們會繼續與相關部門通力合作，阻止非法藥物流入社區。

張宇通1982年從山西醫科大學畢業，後獲得愛因斯坦醫學院(Albert Einstein Medical College)醫學學位，專長在物理治療和復健。