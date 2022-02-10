我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

非法生產類鴉片止痛藥「羥考酮」賓州華醫認罪

記者金春香／賓州報導
賓州華人醫師張宇通因販賣類鴉片止痛藥被控罪後，已在賓州東區聯邦法院認罪。(Getty Images)
賓州華人醫師張宇通因販賣類鴉片止痛藥被控罪後，已在賓州東區聯邦法院認罪。(Getty Images)

賓州華人醫師張宇通(Yutong Zhang，音譯)此前被控非法在診所生產類鴉片止痛藥羥考酮(oxycodone)，日前在賓州東區聯邦法院認罪。

根據法庭文件，63歲的張宇通報住賓州切斯特郡的小鎮伯溫(Berwyn)，在在鄰近的聖戴維斯(St. Davids)開設診所；2016年至2020年間，他向約120名所謂的病患售出羥考酮和其他管制類處方藥，這些患者都是現金支付的客戶。

而張宇通只進行粗略的身體檢查，或在根本沒有進行任何檢查的情況下，以及沒有進行診斷測試、也沒有找出患者疼痛原因情況下，就頻繁開出處方藥。

張宇通承認自己經營的診所實際上就是藥丸生產廠，而不是專注於疼痛病治療，他在專業實踐過程之外，分發含有羥考酮的藥物，且沒有合法醫療目的。

聯邦檢察官珍妮佛‧威廉斯(Jennifer Arbittier Williams)表示，作為醫師，張宇通清楚自己所銷售藥物的危險性，然而他卻被貪婪所主宰，利用弱勢群體在與毒品做抗爭的脆弱，給本就嚴重的鴉片類藥物危機增添更多問題。

賓州檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)說，非法毒品平均每天奪走14條賓州人的生命，張宇通利用職權和信任非法經營藥廠，非法開處助長鴉片類藥物危機的藥物；夏皮洛說，他們會繼續與相關部門通力合作，阻止非法藥物流入社區。

張宇通1982年從山西醫科大學畢業，後獲得愛因斯坦醫學院(Albert Einstein Medical College)醫學學位，專長在物理治療和復健。

賓州 毒品 威廉

上一則

伊州室內口罩令2/28起解除 學校、監獄…除外

下一則

霍根州情咨文 聚焦防疫、減稅、打擊犯罪 民主黨批未妥善解決失業問題

延伸閱讀

被同事認出…國會暴亂事件 第4名新州人認罪

被同事認出…國會暴亂事件 第4名新州人認罪
被同事認出… 國會暴亂時 頭戴挺川帽 他認罪了

被同事認出… 國會暴亂時 頭戴挺川帽 他認罪了

找不到彈匣就殺妻子岳母 賓州男判2終身監禁

找不到彈匣就殺妻子岳母 賓州男判2終身監禁
早春還是長冬？賓州、紐約土撥鼠預測相左

早春還是長冬？賓州、紐約土撥鼠預測相左
土撥鼠預測春天腳步 賓州那隻：長冬 紐約這隻：早春

土撥鼠預測春天腳步 賓州那隻：長冬 紐約這隻：早春
賓州高院裁定 州府無權要求師生戴口罩 學區：我們有權

賓州高院裁定 州府無權要求師生戴口罩 學區：我們有權

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢