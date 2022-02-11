新澤西州中文教師學會 網上舉行成立大會

學會幹部上排左起：張世紅會長，職業發展部殷曉琴老師，廖山漫副會長，中排左起；胡林林副會長，學會秘書吳惠涓老師，職業發展部李平老師，下排左起：職業發展部游德萍主任，職業發展部遊牧老師。（網上截圖）

新澤西州 中文教師學會NJCTA (New Jersey Chinese Teachers Association) 日前在網上舉行成立大會。來自新澤西各類學校的中文教師、部分外州的中文教師，以及新澤西華人聯合總會主席林潔輝、肯恩大學教授孔旭榮、上海耀中外籍人員子女學校中方校長Linda ‧李、愛迪生學區教委主席施景渭等嘉賓參加了活動。會上，林潔輝被聘為學會榮譽會長，張世紅、廖山漫、胡林林三位老師分別當選為首任會長、副會長。

會議由胡林林老師主持，廖山漫老師介紹了成立學會的目的，使命和宗旨。她指出，新澤西州中文教師學會的使命是促進新澤西州各級各類教育 機構中的中國語言和文化的學習、教學、研究和交流，為新澤西州中文教師提供一個交流教學經驗、分享教學實踐和共用相關資訊的平臺， 也為教師們提供職業發展的相關機會和資源。

張世紅老師在就職主題發言中指出，中文在美國學校是外語課程中的一個小語種，中文教師非常辛苦，而中文教師學會就是中文教師可以依靠的娘家。她感謝老師們的大力支持，感謝林潔輝主席，美國微軟公司培訓師張振玲、美國彩虹橋公司總裁葉晶女士、美國IPERC 基金會總裁韓靜女、新加坡 易中文美國部主編楊麗珍及其他捐助者。

學會會計許怡靜老師，學會秘書吳惠涓老師，學會教師培訓負責人游德萍老師，學會學生活動的負責人邊芳老師，學會外聯公關部負責人張振玲老師分別向與會老師介紹了如何申請加入學會及學會的財務總狀況；學會網站；中文教師培訓機會及活動安排； 學會對新澤西州中文教學學生活動的支持和資助項目以及學會對社區中文學校和其他中國文化活動組織的聯絡、支援和資助等。

胡林林老師歡迎新澤西州從事中文教學教育工作的老師申請加入學會，無論是在公立學校，獨立機構，還是個體從事中文教學工作，或者是從事於某一個教育機構，無論年齡、性別、族裔信仰。新澤西州中文教師協會網址是：https://usnjcta.org

(圖文報導：記者 劉偉)