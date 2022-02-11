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迎新春 送溫暖 賓州華人僑團聯盟發放中國駐紐約總領事館“春節包”

本報費城訊
賓州華人僑團聯盟僑領們，在康康老人中心派發”春節包“，前排左12-13為盧文斌、朱楓 （圖片提供：鄧軍）
賓州華人僑團聯盟僑領們，在康康老人中心派發”春節包“，前排左12-13為盧文斌、朱楓 （圖片提供：鄧軍）

  虎年新春翩然而至，新冠病毒依然肆虐。為幫助春節期間確有困難的僑胞和中國留學生渡過一個歡樂祥和的春節，中國駐紐約總領事館日前向各地僑胞及留學生發放裝滿愛心及喜氣的“春節包”。

  賓州華人僑團聯盟的共同主席們，1月23日在費城東北區康康老人中心及華埠牌樓下，熱烈派發總領館“春節包”，給旅美華人僑胞送上真摯的新春祝福。

 虎年“春節包”年味濃郁，包袋外印著大大的“福“字，內有醫用口罩、消毒巾、消毒水、春聯、新春賀卡、香酥糖、山東炒花生、瓜子等物。疫情無情人有情，讓收到“春節包”的僑胞們，感受到了歡樂祥和的春節氣氛。

  賓州華人僑團聯盟執行主席盧文斌，誠摯感謝中國駐紐約總領館對華人華僑的熱情及厚愛，讓僑胞們感受到祖國的溫暖及深深的關愛之情。秘書長朱楓代表共同主席們，向世界各地的華僑送上美好的新春問候。在虎年佳節來臨之際，大家紛紛表達出一個共同的心聲：願疫情早日過去，生活重回正軌；願偉大的祖國繁榮富強、國泰民安！祝福海內外的朋友們新春快樂、健康平安、闔家幸福！【文字報導：彭林】

華人 中國留學生 疫情

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