新州佛光山迎新春系列活動歡喜登場 南平原市長宣讀新年文告與華人共祈福

左起：議員懷特（Derryck White），協會會長童振邦，監寺覺懺法師，市長安奈詩（Mathew Anesh），議員史密斯（Peter Smith），議長法斯緹妮（Christine Faustini），議員華洛克（Joseph Wolak），督導陳宜文。

新州 佛光山於2月1、5、6日開放上香、點燈、敲平安鐘活動，總計到訪近200人次，並獲南平原市頒發農曆新年慶祝文告。

南平原市市長安奈詩暨市議會議長法斯緹妮，議員懷特，華洛克，史密斯一行5人，2月5日專程攜該市農曆新年文告前來新州佛光山，獻上新春祝福。市長宣讀文告，農曆新年的慶祝歷史悠久，今年農曆初一是2月1日，為期15天的各項慶祝中，除家庭團聚，相互祝福，也充滿文化的特色。本市向來重視多元文化，特邀社區同迎虎年，祝願大家健康快樂。

在協會會長童振邦、督導陳宜文的陪同下，貴賓們分別禮佛、扣鐘、祈福、點燈，興高采烈地領取紅包、春聯、月曆等。監寺覺懺法師特地準備了熱騰騰的蘿蔔糕、煎餃 、發糕，放在福袋中讓他們帶回去與家人共享新春特色美食。參訪過程中市長多次肯定該會在南平原市社區的長期貢獻，議長並邀約佛光會參加9月的勞工節遊行 ，展現文化特色並與市民同慶。

首日開放禮佛，督導李幸玲和陳宜文親切為大家服務，來訪者都需要疫苗接種卡，配戴口罩，測體溫、洗手液消毒，再實名登記和包鞋套。大家井然有序在大殿內諸佛前上香、定點敲鐘，祈願「事事如意，平安順利」，領取大師墨寶「處世無畏和平共存」的春聯以及紅包。走出大殿前，還有吉祥福袋、小沙彌月曆，以及紅色的「福」字等剪紙和「春來福到」的LED燈，來訪者紛紛表示，好歡喜能來佛堂走春，收穫滿滿的福氣。