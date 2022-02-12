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佛光山歲末聯歡福虎迎春充滿法味年味及正能量

新澤西訊

  紐澤西佛光協會送舊迎新系列的首場活動於1月28日歡喜登場，由南區分會承辦「2021年三好微電影得獎作品分享暨新春聯誼會」。住持永固法師、監寺覺懺法師、協會會長童振邦、督導魏建國、李幸玲及陳宜文等逾50位新州佛光人共襄盛舉，大家在線上互道恭喜拜早年！

  住持永固法師於法務繁忙之際，特別撥冗上線，為新州佛光人開示，以多倫多協會的千年秘書長吳麗華師姐為榜樣，感謝義工的長期發心及其家人的護持成就;提醒資深佛光會幹部及義工，要啟動「一加一」的計畫，努力培養接班人。開示大眾所信仰的不是只有燒香拜拜，而是一個有佛法有智慧的宗教;學習不只是為自己，希望有更多人得到佛法的智慧與歡喜。並且透露新州佛光山文教樓整修工程即將完成的好消息，期勉未來道場可以辦教育，發揮功能。

  南區分會會長李冠瑩表示舉辦這場活動的目地是:回應世界總會推廣「三好微電影國際創作競賽」的活動，希望所分享的每一部電影，都能對大家有所啟發 。同時也希望藉由此機會，讓大家在雲端彼此問候，拜早年。

  協會會長童振邦鼓勵每個人看了影片都能有所啟發，或者平常有觸發靈感，想到一個情節很短，但是有張力、有戲劇性、有反差效果的，就可以做個小劇本，自己找朋友一起拍成微電影;如果需要協助的話，請交給分會或協會，我們一起來做。

  當日除了分享2021年三好微電影的四部得獎作品【陋巷裡的春天】、【弦外知音】、【印象禪武】及【一】，也邀請佛光會員於現場發表心得感言。

邱秀琴分享觀賞【陋巷裡的春天】的心得，表示村長頭目說「我們就是在垃圾中興起的一個明日之星」,這就是他們的精神，一代一代傳承著夢想，希望和傳統，從廢墟中建立起家園。

  人間佛教粵語讀書會甫於1/18舉辦線上【印象禪武】電影讀書會，陳秀英代表做心得分享，表示佛法要與生活相結合，走出修行的環境，學習接受外境的考驗，動靜一如。修行的過程，猶如煮滾水，只要方法正確，持續加溫(精進)，早晚會煮滾。

  雲水分會長張春梅分享觀賞【一】的心得表示如果我們執著停留在那些轉捩點上，就無法突破困境; 如果懂得適時的翻轉念頭，必定可以創造很多未來美好的因緣。

陳美霞表示這部【弦外知音】電影所影射的主題，就是告訴我們在新冠期間，因為一群互相幫助，互相關愛的人們，以三好四給的慈悲與智慧，使身心受創傷的人群，能夠因為接受到撫慰和關愛的力量而得到康復。

  覺懺法師表示由這部【弦外知音】影片可以看到人性脆弱的一面，劇中女主角重拾大提琴時，能夠善用耳根去傾聽周遭圍的聲音，然後再逐漸改變自己。開示大眾防疫的重點是心，要有個信仰，這個信仰會引導你度過你所面對的一切。

  當日活動有穿插驚喜的抽獎活動，資深義工喻修蓮繼去年會員大會獲得大獎之後，這次又幸運中獎; 另一位資深義工李亞琪於去年中獎後，這次輪到同修馮賽燕幸運中獎;陳宜文督導的同修蔣本澎，幸運中大獎，發心義工澤被家人，一時傳為佳話。

  紐澤西佛光會員新生代Max Wei現場表演二胡獨奏《喜洋洋》，精彩的表演，讓大家感受到農曆新年的歡樂氣氛。當日活動有安排新州佛光人《拜早年》吉祥話接龍的時段，國語夾雜著粵語及英語的新春吉祥話此起彼落，在雲端共同營造出一個充滿濃鬱的法味、年味及正能量的氛圍。協會理事高清表示這場活動精彩紛呈，組織功力了得，現場應變出色，必須點贊!

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