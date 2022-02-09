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連鎖店非法賣大麻 查獲數百磅 新州5男被控重罪

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州三郡當局宣布，警方依毒品重罪指控逮捕五名男性，他們被控在三郡的連鎖菸草店「髒傑茲供應店」非法販售大麻與相關產品。(美聯社)
新澤西州三郡當局宣布，警方依毒品重罪指控逮捕五名男性，他們被控在三郡的連鎖菸草店「髒傑茲供應店」非法販售大麻與相關產品。(美聯社)

新澤西州檢調當局宣布，五名男性嫌犯因在三個郡縣的連鎖菸草店，非法販售大麻與相關產品遭警方逮捕，且均以毒品重罪提控。

博根郡(Bergen County)臥底警察從「髒傑茲供應店」(Dirty Jerzy Supplies)多間分店，買到大麻和四氫大麻酚(THC)產品，這場調查4日步入關鍵，警察逮捕販毒人士並多處發出搜查令，發現數百磅的大麻、可食THC、大麻蠟與油，以及約30萬5000元的現金。

警方逮捕博根郡兩名店主，分別是靈伍德(Ringwood)24歲男子利格斯(Michael Ligus)，以及富蘭克林湖(Franklin Lakes)的44歲男子老韋斯勒(Damien Wesler Sr.)；警方下令兩人將其凱迪拉克多功能車(Cadillac SUV)停到路邊，並在車上搜出逾50磅大麻。

警方指控兩人長期從波士頓運送大量大麻到博根郡；檢察官辦公室表示，警方該起調查中也查扣多輛車，此調查起於「髒傑茲供應店」的恩格塢(Englewood)據點，警察也曾在巴特勒(Butler)、蘭道夫(Randolph)和蘇格蘭平原(Scotch Plains)分店買過大麻產品。

博根郡4日還逮捕「髒傑茲供應店」數人，包括「髒傑茲供應店」22歲來自席卡克斯(Secaucus)的營運商小韋斯勒(Damian Wesler Jr.)，以及44歲店老闆加西亞(Anthony Garcia)和25歲店員保利諾(Ezekiel Paulino)。

他們分別面臨多起持有大麻的指控，而保利諾則被控持有超過5磅的食品級大麻油且意圖分裝。利格斯和老韋斯勒被控持有超過25磅大麻且意圖在凱迪拉克內分裝毒品，利格斯還面臨洗錢指控。

新州議員和領袖先前修改大麻法，希望規範合法的大麻市場，目前在新州非法零售店販售大麻屬非法行為。

大麻 警察 毒品

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