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被同事認出…國會暴亂事件 第4名新州人認罪

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州男子斯塔克豪斯(右)承認，去年1月6日國會暴亂期間曾進入國會大廈。(司法部照片)
新澤西州男子斯塔克豪斯(右)承認，去年1月6日國會暴亂期間曾進入國會大廈。(司法部照片)

新澤西州肯登郡(Camden County)一名男子承認去年1月6日國會暴亂期間，曾至國會大廈內參與示威抗議活動，他被指控四項罪行。

35歲的斯塔克豪斯(Lawrence Stackhouse)在華盛頓特區聯邦法院認罪；斯塔克豪斯在賓州德拉瓦郡(Delaware County)也有住所，預訂5月6日被判處罰款、緩刑和六個月監禁。

斯塔克豪斯與聯邦檢察官的認罪協議稱，他必須允許執法部門針對2021年1月6日當天或前後的社群媒體貼文進行審查，並在宣判前接受面談。

針對去年1月6日國會暴亂認罪的所有人當中，斯塔克豪斯是與新澤西州相關的第四人。

聯邦調查局(FBI)去年3月逮捕斯塔克豪斯，當時法庭文件稱，當局通過斯塔克豪斯同事得知他在國會大廈內，這些同事說，大部分人都知道斯塔克豪斯當時在那裡，他1月5日，6 日都向公司請假；公司名稱未被揭露。

一位同事向聯邦調查局提供斯塔克豪斯手機號碼，另一同事在有關人員提供國會大廈監控攝像照片時指認，照片裡，斯塔克豪斯在走廊裡戴著川普無簷小便帽。

聯邦調查局因為調查斯塔克豪斯，去年12月連帶對另兩名嫌疑人提出指控，他們是新州馬爾頓(Marlton)33歲的吉亞諾斯(Michael Gianos)和費城30 歲邁爾斯(Rachel Myers)，各被指控犯兩項罪行、並非法進入國會大廈。

聯邦當局去年12月表示，吉亞諾斯、邁爾斯和斯塔克豪斯1月6日聚在一起，調查人員公布幾張三人在國會大廈一起行動的照片，他們當天和之後都互發短訊。

在斯塔克豪斯的認罪協議中，檢察官特別提到他暴亂隔天發給吉亞諾斯的文字簡訊稱「別擔心別後悔」和「去他媽的政府」。

新澤西州 檢察官 社群媒體

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