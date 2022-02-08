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向媒體炫耀「戰果」國會暴動新州男認罪 恐坐牢六個月

編譯柯立偉／綜合報導
參加去年1月6日國會暴亂的新澤西州男子巴蘭尼展示傷口，反成了定罪的證據。(WUSA9截頻)
參加去年1月6日國會暴亂的新澤西州男子巴蘭尼展示傷口，反成了定罪的證據。(WUSA9截頻)

新澤西州莫瑟郡(Mercer County)30歲男子巴蘭尼(Thomas Baranyi)，去年參加1月6日國會山莊暴亂事件後，還在國會山莊前接受媒體採訪，並向記者展示自己身上的傷口炫耀「戰果」，如今這些畫面成為他定罪的鐵證；巴蘭尼日前就非法入侵罪名向法院認罪，預料將面臨六個月有期徒刑。

巴蘭尼在國會山莊外接受媒體採訪時說：「我們把國會舉目所及能拆的都拆了，穿過重重閃光彈和催淚瓦斯衝進國會內部每一間議事廳，告訴我們遇到的每個人『我們要調查選舉舞弊』；結果居然有人死在這起事件中，這樣無法保障人民生命安全的政府不是我們想要或需要的，我們得做點什麼來反抗。」

根據國會監視器畫面，巴蘭尼當時就跟在後來在暴亂事件中喪生的川普支持者阿什利•巴比特(Ashli Babbitt)後面，並在一名國會駐警持槍對準巴比特時試圖幫助她；巴蘭尼向新聞媒體展示他手上沾到的巴比特的血跡，並說：「當時也可能打到我，但巴比特先衝進去了。」

巴蘭尼的父親對於兒子參與國會暴亂事件感到非常詫異，他指出巴蘭尼是個有思想、有主見的孩子；2017年大學畢業後還加入了和平工作團(Peace Corps)當志工，奉派阿爾巴尼亞，並在當地遇到自己的未婚妻，隨後前往匈牙利布達佩斯(Budapest)教英文，看起來過得相當開心。

巴蘭尼的父親說：「他回國後還加入了陸戰隊，雖然沒有完成基礎訓練；我猜或許是疫情打亂了他的人生規劃，才讓他的政治思想走上極端；如果我早知道他要前往華盛頓參加暴亂，我一定會竭盡所能阻止他。」

新澤西州 疫情 川普

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