我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

新州州長提名親信 出任州檢察長

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲3日提名其長期親信普拉金(圖)為新州檢察長。(美聯社)
新澤西州長墨菲3日提名其長期親信普拉金(圖)為新州檢察長。(美聯社)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)已提名其長期親信普拉金(Matt Platkin)為新州檢察長，表示在與普拉金共事八年期間，對他的聰明才智、職業道德、善政理念和明辨是非能力有深刻的了解，但提名尚需民主黨控制的州參議會聽證批准，預計過關無礙。

等候聽證期間，35歲的普拉金本月14日起將先出任代理檢察長，以取代現任的代理檢察長布拉克(Andrew Bruck)，在前任檢察長格魯瓦(Gurbil Grewal)去年7月轉到聯邦證券交易委員會任職後，布拉克一直代理至今。

作為新州的最高執法官員，檢察長負責管理州警、各郡檢察官和州法律與公共安全廳；墨菲州長表示，普拉金擔任檢察長，新州的司法將掌握在好人的手中。

畢業於史丹福大學法學院的普拉金將成為新州33年來最年輕的檢察長，也是全國最年輕的檢察長之一。多年來他是墨菲核心團隊的主要成員，作為墨菲的首席顧問，他曾協助制定競選政策、在疫情期間起草州長行政令，以及經常出席疫情通報會並回答問題。

但他面臨的爭議是，墨菲一個主要助手2017年競選期間曾強暴一名義工，作為團隊核心成員他起到了何種作用。

普拉金出生於李文斯頓(Livingston)，在Florham Park鎮和莫里斯頓(Morristown)長大，畢業於麥迪遜(Madison)高中。他表示，他最崇高的目標是保證新州居民的安全。

普拉金說，能成為檢察長是一生的榮幸，作為新州之子，他無論在政府還是私營部門工作都是為了強化新州的法律，包括降低暴力犯罪、追訴槍枝暴力、保護民權、追究污染源和掠奪性放貸人，以及恢復警民關係。

新州是全國為數不多的州之一，檢察長不是經過選舉而是由州長任命。但墨菲強調，州檢察長不是他個人的律師，而是新州人民的律師。

新州 提名 疫情

上一則

芝市長參與北華埠春節遊行 重申反仇亞

下一則

華府旅遊業勞動力去年減半 估今年復甦

延伸閱讀

墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭

墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭
無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲

無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲
墨菲：新州將成為「美國夢」的模範州

墨菲：新州將成為「美國夢」的模範州

40年連任第1人 新州州長墨菲：打造「美國夢」模範州

40年連任第1人 新州州長墨菲：打造「美國夢」模範州

墨菲公布連任施政目標 保證不選總統

墨菲公布連任施政目標 保證不選總統
被控污染 墨菲取消新州污水中心新電廠合約表決

被控污染 墨菲取消新州污水中心新電廠合約表決

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回