我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

謊稱「玩具」…活鬣蜥寄香港 新州男判緩刑加軟禁

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州孟莫斯郡男子克塞普卡因在寄往香港的包裹上不實標註為「玩具」，但實際上裡面放了十隻活生生的犀牛鬣蜥，被判三年緩刑。(Getty Images)
新澤西州孟莫斯郡男子克塞普卡因在寄往香港的包裹上不實標註為「玩具」，但實際上裡面放了十隻活生生的犀牛鬣蜥，被判三年緩刑。(Getty Images)

新澤西州孟莫斯郡(Monmouth County)官員表示，法明岱爾(Farmingdale)44歲男子克塞普卡(Jason Ksepka)因在寄往香港的包裹上不實標註為「玩具」，但實際上裡面放了十隻活生生的犀牛鬣蜥，而因此被判三年緩刑，包括在家監禁半年。

克塞普卡2017年11月7日透過快遞寄送包裹到香港，而該包裹內部為十隻活的犀牛鬣蜥。

當時他在美國郵政總局(USPS)國際寄送單與海關單據上，不實聲稱包裹內容物為「玩具」，並將寄送人寫成「路克．雅各布斯」(Luke Jacobs)。

美國魚類與野生動物管理局檢查人員成功在2017年11月8日攔截該包裹，並發現包裹內的犀牛鬣蜥。

政府官員表示，某人付500元給克塞普卡，要他謊稱包裹內容物並將之寄到香港；同一個人也在該年付克塞普卡500元，以運送另外十隻犀牛鬣蜥到香港。

克塞普卡2021年9月21日對違反雷斯法案(Lacey Act)的一項罪名認罪，他承認運送國際野生動物時不實標註。

除了緩刑，克塞普卡被下令停止利用野生動物謀取私利，不得對野生動物有騷擾、傷害、追尋、獵捕、射傷、設陷阱、捕捉或蒐集的行為，也不能嘗試做出上述行為；他也被下令不得進出口、運送、兜售、購買或交換野生動物。

克塞普卡在認罪協議中，同意付1000元給美國魚類與野生動物管理局的雷斯法案獎勵基金會。

香港 新澤西州 美國郵政

上一則

圓石學區口罩強制令 遭州檢察長提告

下一則

華府手機攝影大賽 5日線上頒獎

延伸閱讀

憶香港過年

憶香港過年
香港新增116例確診 30例源頭不明創近期新高

香港新增116例確診 30例源頭不明創近期新高
人權觀察研究員獲聘任教港大 遭港府拒發簽證

人權觀察研究員獲聘任教港大 遭港府拒發簽證
「有緣 就會找到」香港尋親藝術家 7年助20個家庭重逢

「有緣 就會找到」香港尋親藝術家 7年助20個家庭重逢
港專家：香港疫情需6~8周才能降至兩位數

港專家：香港疫情需6~8周才能降至兩位數
赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告

赴洪門宴 香港民政局長未戴罩丟官 另2官員口頭警告

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村