謊稱「玩具」…活鬣蜥寄香港 新州男判緩刑加軟禁

新澤西州孟莫斯郡男子克塞普卡因在寄往香港的包裹上不實標註為「玩具」，但實際上裡面放了十隻活生生的犀牛鬣蜥，被判三年緩刑。(Getty Images)

新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth County)官員表示，法明岱爾(Farmingdale)44歲男子克塞普卡(Jason Ksepka)因在寄往香港 的包裹上不實標註為「玩具」，但實際上裡面放了十隻活生生的犀牛鬣蜥，而因此被判三年緩刑，包括在家監禁半年。

克塞普卡2017年11月7日透過快遞寄送包裹到香港，而該包裹內部為十隻活的犀牛鬣蜥。

當時他在美國郵政 總局(USPS)國際寄送單與海關單據上，不實聲稱包裹內容物為「玩具」，並將寄送人寫成「路克．雅各布斯」(Luke Jacobs)。

美國魚類與野生動物管理局檢查人員成功在2017年11月8日攔截該包裹，並發現包裹內的犀牛鬣蜥。

政府官員表示，某人付500元給克塞普卡，要他謊稱包裹內容物並將之寄到香港；同一個人也在該年付克塞普卡500元，以運送另外十隻犀牛鬣蜥到香港。

克塞普卡2021年9月21日對違反雷斯法案(Lacey Act)的一項罪名認罪，他承認運送國際野生動物時不實標註。

除了緩刑，克塞普卡被下令停止利用野生動物謀取私利，不得對野生動物有騷擾、傷害、追尋、獵捕、射傷、設陷阱、捕捉或蒐集的行為，也不能嘗試做出上述行為；他也被下令不得進出口、運送、兜售、購買或交換野生動物。

克塞普卡在認罪協議中，同意付1000元給美國魚類與野生動物管理局的雷斯法案獎勵基金會。