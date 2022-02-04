我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

新州男森林縱火 9個月至少犯6起

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州一名32歲男子傅爾曼(Gregory Fullman)被指控在過去九個月內在海洋郡(Ocean County)故意引起至少六起森林大火，經檢方長時間調查，已以25項縱火罪罪名逮捕傅爾曼，並向法院聲請羈押獲准。

消防官員指出，第一起火縱火案發生於去年5月16日，傅爾曼在海洋郡與伯靈頓郡(Burlington County)的巴斯河州立森林(Bass River State Forest)縱火，火勢範圍最初約5至10畝，高度近215呎，但撲滅後統計最終延燒617畝。

森林消防局局長雷諾(Warden Trevor Raynor)指出，當時包含9號公路在內，當局封鎖了多條州內重要交通幹道，火災的氣味也持續了好幾天才散去。

傅爾曼第二次及以後的數次縱火集中發生在年底，包括12月1日在海洋郡湖木鎮(Lakewood)及曼徹斯特鎮(Manchester)各一起、12月8日在海洋郡小蛋港(Little Egg Harbor)又一起，12月16日又回到曼徹斯特鎮縱火；被捕前的最後一起縱火案則是1月21日於湖木鎮縱火。

據悉六起大火中幸均無人傷亡；傅爾曼縱火的動機尚在調查中，也暫時無法與律師取得聯繫。

縱火 新澤西州

上一則

華府手機攝影大賽 5日線上頒獎

下一則

華府書友會5日「美麗心世界」講座上線

延伸閱讀

聯邦資格趨嚴 13萬新州人遭追討失業金

聯邦資格趨嚴 13萬新州人遭追討失業金
亞裔史納入公校、墮胎同性婚姻合法… 新州州長簽4法案

亞裔史納入公校、墮胎同性婚姻合法… 新州州長簽4法案
縱火噬城中城46命 婦遭求死刑

縱火噬城中城46命 婦遭求死刑
高雄城中城噬46命 檢起訴縱火婦求處死刑

高雄城中城噬46命 檢起訴縱火婦求處死刑
罪加一等？日本東大考場砍人兇嫌 涉嫌縱火電車與車站

罪加一等？日本東大考場砍人兇嫌 涉嫌縱火電車與車站
男子加油站縱火 自焚還追打店員

男子加油站縱火 自焚還追打店員

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村