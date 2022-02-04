新州男森林縱火 9個月至少犯6起

新澤西州 一名32歲男子傅爾曼(Gregory Fullman)被指控在過去九個月內在海洋郡(Ocean County)故意引起至少六起森林大火，經檢方長時間調查，已以25項縱火 罪罪名逮捕傅爾曼，並向法院聲請羈押獲准。

消防官員指出，第一起火縱火案發生於去年5月16日，傅爾曼在海洋郡與伯靈頓郡(Burlington County)的巴斯河州立森林(Bass River State Forest)縱火，火勢範圍最初約5至10畝，高度近215呎，但撲滅後統計最終延燒617畝。

森林消防局局長雷諾(Warden Trevor Raynor)指出，當時包含9號公路在內，當局封鎖了多條州內重要交通幹道，火災的氣味也持續了好幾天才散去。

傅爾曼第二次及以後的數次縱火集中發生在年底，包括12月1日在海洋郡湖木鎮(Lakewood)及曼徹斯特鎮(Manchester)各一起、12月8日在海洋郡小蛋港(Little Egg Harbor)又一起，12月16日又回到曼徹斯特鎮縱火；被捕前的最後一起縱火案則是1月21日於湖木鎮縱火。

據悉六起大火中幸均無人傷亡；傅爾曼縱火的動機尚在調查中，也暫時無法與律師取得聯繫。