曾用歧視亞裔字眼惹議 州眾議員順手牽羊 被捕前投案

去年因使用歧視華裔女性的字眼而引爭議的德拉瓦州眾議員布雷迪，宣布辭職數天後又因涉嫌順手牽羊吃上官司。(美聯社)

德拉瓦州 州眾議員布雷迪(Gerald Brady)遭人指控兩度在同一間商店順手牽羊，警方日前發布逮捕令後，他自行投案後交保。

布雷迪曾去年回覆電郵時，使用歧視華裔 女性的字眼而備受抨擊。眾議會民主黨 黨團日前甫表示，布雷迪因健康因素辭職，2月4日起生效；但他堅稱是因創傷後壓力症候群(PTSD)惡化才辭職。

紐瓦克(Newark)警方1月25日對布雷迪發布兩項商店行竊罪的逮捕令，數小時後，65歲的布雷迪自首、具結保釋，訂3月提訊。

民主黨團上周公開布雷迪辭職消息時，並未表示他正接受刑事調查。

警方曾於1月12日接獲報案，Acme雜貨店的店員認出一名男性二度到店裡行竊，此人先前就曾犯案，但店員上次未報警；警方最後由店員記下嫌犯的車型和議會車牌號碼，確認布雷迪就是兩度行竊的嫌犯。

布雷迪曾在德拉瓦國民兵陸軍服役，自稱因出任務到中東地區而喪失大部分聽力，另經診斷罹患PTSD；他在辭職聲明中說，個人、職場挑戰及其他事件都可能讓PTSD惡化，自己準備多管齊下，直接解決這些問題。

布雷迪擔任美國勞工聯會和工業組織代表會(AFL-CIO)德拉瓦州執行長，去年夏天收到一封維權人士的電郵，本來想把郵件轉發他人尋求意見，卻不慎按下「回覆」而把自己看法回應給對方。

該維權人士提到普林斯敦大學研究指出，紐約市脫衣舞俱樂部等其他成人尋歡設施，讓性犯罪得以下降；學者指出，犯罪會減少，是因為本來可能犯罪的人去光顧那些地方，而非真去犯罪所致。

布雷迪電郵回覆寫道，「這傢伙(指研究員)難道是想說，假如我們提供免費(口交)給變態大叔，那麼強姦案就會很少發生，藏在貨櫃輪進入威明頓港的(侮辱華裔女性的用詞)就會減少？」

布雷迪的遣詞用字引發反彈，呼籲他辭職；一周之後布雷迪便宣布，目前任期結束將不尋求連任；但某些批評人士認為這還不足以洩憤。

雖然布雷迪的「措詞不當」繼續引發風波，但眾院紀律委員會審查之後，都認為不該再追究；只是他代表的德拉瓦州北部第四選區11月因重畫而消失，併入州內南部；布雷迪於是以書面請辭。