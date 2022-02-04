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17歲亞裔少女倡議遊說 亞裔歷史納公校教材

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州17歲亞裔學生克莉絲蒂娜‧黃提倡將亞裔歷史納入公立學校教材，如今她的理想終於實現，州長上個月簽署相關法案。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州17歲亞裔學生克莉絲蒂娜‧黃提倡將亞裔歷史納入公立學校教材，如今她的理想終於實現，州長上個月簽署相關法案。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州17歲亞裔學生克莉絲蒂娜‧黃(Christina Huang，音譯)加入遊說團體，提倡將亞裔的歷史納入公立學校教材，如今她的理想終於實現；新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)已簽署法案，將亞太裔(AAPI)歷史、文化和貢獻，列為新州幼稚園到12年級生(K-12)的必修標準課程。

在成長過程中，克莉絲蒂娜長期對社會中亞裔族群所受的種種不平等感到不適，而現在她拒絕沈默，決定以實際行動改變一切。

儘管克莉絲蒂娜生於美國，卻未曾真正擁有歸屬感，她說：「在我一、二年級時，我記得有一次搭校車放學回家，看見祖母在外面運動，那種很多中國人習慣做的暖身運動。我下車後看見車上很多同學對著祖母指指點點，還把眼睛拉成眯眯眼的形狀。」

克莉絲蒂娜將這股壓抑的情緒化為倡議運動的力量；幸運的是，她所就讀的里奇伍德高中(Ridgewood High School)老師們都給予非常大的支持，甚至為她開啟學習亞裔歷史的大門。

去年3月克莉絲蒂娜曾前往翠登市(Trenton)參加遊說活動，推廣公共教材納入亞裔歷史；而誰也沒有想到這場運動的發展竟超乎預期，成功在短時間內獲得州議會兩黨共識，順利地讓新州州長墨菲在幾周前簽署法案，成為全國第二個將亞太裔歷史納入公立學校教材的州。

協助推廣該運動的非營利倡議組織「獲得重視」(Make Us Visible New Jersey)成員伊蘭格凡(Kani Ilangovan)說：「當我們得知，上個學年度中，每三位亞太裔學生的家長就有一人表示他們的孩子受到仇恨攻擊，讓我們感到非常堪憂。」

「在這個社會中，我們被視而不見，我們無法了解自己的歷史，甚至不知道我們的祖先為這個國家帶來的貢獻。」深信教育是仇恨犯罪唯一解藥的伊蘭格凡說：「就像我從來不知道，屬地主義其實是源自亞裔美國人的發想。」

亞裔 新澤西州 新州

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