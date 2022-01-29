我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

新州亞裔男揮劍遭槍殺 影片曝對峙1分鐘警即開槍

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州43歲亞裔男子派屈克．秦去年9月28日在自宅中，因揮舞三呎長劍而遭警方開槍不治，檢察長辦公室近日公布錄影帶，發現當初槍劍對峙不到一分鐘，警方就開槍。(Getty Images)
新澤西州43歲亞裔男子派屈克．秦去年9月28日在自宅中，因揮舞三呎長劍而遭警方開槍不治，檢察長辦公室近日公布錄影帶，發現當初槍劍對峙不到一分鐘，警方就開槍。(Getty Images)

新澤西州一名43歲的亞裔男子派屈克．秦(Patrick Chin，音譯)，去年9月28日在位於薩默塞特郡(Somerset)西斯柏格鎮(Hillsborough)自宅中，因揮舞三呎長劍而遭警方開槍，送醫急救後仍宣告不治；檢察長辦公室近日公布針對警方與死者交涉的錄影帶，發現當初槍劍對峙不到一分鐘，警方就開槍。

警方表示，案發當日下午911呼叫中心接到電話，因而有五名員警抵達秦宅探視派屈克；據現場錄像顯示，一開始警方不斷在門口大叫要求派屈克開門，不斷大吼「開門」、「出來」、「放下武器」等；隨後另名警察試圖降溫現場緊張情緒，朝派屈克說：「派屈克，我們了解......」，話音未落就又被另一名警察的「放下武器」尖叫聲打斷。

檢方特別指出，該段錄像是警車上的行車紀錄器所攝，警察身上當時沒有配戴密錄器。

最後警方強行開門，看到派屈克手持三呎長劍在空中揮舞，一名員警費列洛(Robert Feriello)於是拿出胡椒噴霧，另一名員警科基納庫斯(George Kokinakous)則開槍反擊，但檢方並未指出派屈克當時持劍的目的為何。

甫成為派屈克新婚妻子不久就變遺孀的秦蘇珊(Susan Chin，以下均音譯)表示：「我完全無法理解本該保護人民生命財產安全的警察為什麼會變殺人兇手，我們的人生被毀了！」

派屈克的母親秦安(Ann Chin)也表示，派屈克前年才買房子，去年6月才剛結婚，卻在家庭事業兩得意時被警察擊斃；她說：「一定有人犯錯，派屈克過世之時，正是他生命中最快樂的階段；我們很難接受，不知道他遇到什麼麻煩。」

秦安指出，派屈克出生於新墨西哥州，在新州長大並在羅格斯大學(Rutgers University)獲得生物及電腦資訊學士學位；2000年畢業後就在默克(Merck)藥廠工作，直至2017年離職，並憑著多年的業界經驗，很快就在另一間製藥公司「Bristol Myers Squibb」擔任IT業務流程分析師，並在2020年獲得合夥人資格。

警察 新澤西州 新墨西哥州

上一則

新的一年加強健康：接種 COVID-19 疫苗加強針的四大理由 預防COVID-19 『 抗擊疫情我們做得到！宣傳教育活動

下一則

華裔鋼琴家于力成 華府音樂會門票開賣

延伸閱讀

烏克蘭軍工廠1士兵開槍射殺同僚 5死5傷

烏克蘭軍工廠1士兵開槍射殺同僚 5死5傷
6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅成本價賣出

6800萬砍到2750萬 新州阿爾派豪宅成本價賣出
新州2歲兒玩母手機「清空購物車」 誤買2000元家具

新州2歲兒玩母手機「清空購物車」 誤買2000元家具
網傳員工無「5星評價」則開除 新州2餐廳闢謠

網傳員工無「5星評價」則開除 新州2餐廳闢謠
逃漏稅近3000萬 新州安養院老闆被捕

逃漏稅近3000萬 新州安養院老闆被捕
亞裔史納入公校、墮胎同性婚姻合法… 新州州長簽4法案

亞裔史納入公校、墮胎同性婚姻合法… 新州州長簽4法案

熱門新聞

崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
新澤西州警方通報失蹤的2歲兒童蕭伊恩。(新州摩利斯郡檢察官辦公室)

新州39歲華婦偕兩幼兒 已失蹤3天 警發布協尋

2022-01-24 19:54
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
在疫情期間，選擇客容量相對較小的飛機，熔斷機率也相封較小。（達美航空官網圖）

掌握2點 避免買到中美熔斷航班

2022-01-20 02:00
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。圖為其中一隻猴子棲息於54號公路旁的樹上。(賓州警方提供)

賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死

2022-01-22 23:55

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運