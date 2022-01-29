新州亞裔男揮劍遭槍殺 影片曝對峙1分鐘警即開槍

新澤西州43歲亞裔男子派屈克．秦去年9月28日在自宅中，因揮舞三呎長劍而遭警方開槍不治，檢察長辦公室近日公布錄影帶，發現當初槍劍對峙不到一分鐘，警方就開槍。(Getty Images)

新澤西州 一名43歲的亞裔男子派屈克．秦(Patrick Chin，音譯)，去年9月28日在位於薩默塞特郡(Somerset)西斯柏格鎮(Hillsborough)自宅中，因揮舞三呎長劍而遭警方開槍，送醫急救後仍宣告不治；檢察長辦公室近日公布針對警方與死者交涉的錄影帶，發現當初槍劍對峙不到一分鐘，警方就開槍。

警方表示，案發當日下午911呼叫中心接到電話，因而有五名員警抵達秦宅探視派屈克；據現場錄像顯示，一開始警方不斷在門口大叫要求派屈克開門，不斷大吼「開門」、「出來」、「放下武器」等；隨後另名警察 試圖降溫現場緊張情緒，朝派屈克說：「派屈克，我們了解......」，話音未落就又被另一名警察的「放下武器」尖叫聲打斷。

檢方特別指出，該段錄像是警車上的行車紀錄器所攝，警察身上當時沒有配戴密錄器。

最後警方強行開門，看到派屈克手持三呎長劍在空中揮舞，一名員警費列洛(Robert Feriello)於是拿出胡椒噴霧，另一名員警科基納庫斯(George Kokinakous)則開槍反擊，但檢方並未指出派屈克當時持劍的目的為何。

甫成為派屈克新婚妻子不久就變遺孀的秦蘇珊(Susan Chin，以下均音譯)表示：「我完全無法理解本該保護人民生命財產安全的警察為什麼會變殺人兇手，我們的人生被毀了！」

派屈克的母親秦安(Ann Chin)也表示，派屈克前年才買房子，去年6月才剛結婚，卻在家庭事業兩得意時被警察擊斃；她說：「一定有人犯錯，派屈克過世之時，正是他生命中最快樂的階段；我們很難接受，不知道他遇到什麼麻煩。」

秦安指出，派屈克出生於新墨西哥州 ，在新州長大並在羅格斯大學(Rutgers University)獲得生物及電腦資訊學士學位；2000年畢業後就在默克(Merck)藥廠工作，直至2017年離職，並憑著多年的業界經驗，很快就在另一間製藥公司「Bristol Myers Squibb」擔任IT業務流程分析師，並在2020年獲得合夥人資格。