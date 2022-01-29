曾用歧視華裔字眼惹議…德拉瓦議員辭職後兩度行竊被捕

去年因回覆電子郵件時使用歧視華裔女性的字眼而引爭議的德拉瓦州州眾議員布雷迪，日前因健康不佳宣布將辭職，數天後傳出涉嫌兩度行竊被捕。(美聯社)

德拉瓦州 州眾議員 布雷迪(Gerald Brady)遭人指控兩度在同一間商店兩度行竊，警方發布逮捕令後，他自行投案後交保。

布雷迪曾去年回覆電郵時，使用歧視華裔 女性的字眼而備受抨擊；州眾議會日前表示，布雷迪因健康因素辭職，2月4日起生效；但他堅稱是因創傷後壓力症候群(PTSD)惡化才辭職。

紐瓦克(Newark)警方25日對布雷迪發布兩項商店行竊罪的逮捕令，數小時後，65歲的布雷迪自首、具結保釋，訂3月提訊。民主黨團上周公開布雷迪辭職消息時，並未表示他正接受刑事調查。

警方是在12日接獲報案，一間雜貨店的店員認出一名男性二度到店裡行竊，此人前個月就曾犯案，但店員上次未報警。這次店員記下嫌犯的車型和車牌號碼後報案；警方查出布雷迪就是兩度行竊的嫌犯。

布雷迪曾在德拉瓦州陸軍國民兵服役，自稱因出任務到中東地區而喪失大部分聽力，另經診斷罹患PTSD；他在先辭職聲明中說，個人、職場挑戰及其他事件都可能讓PTSD惡化，自己準備多管齊下，直接解決這些問題。

布雷迪擔任美國勞工聯會和工業組織代表會(AFL-CIO)德拉瓦州執行長，去年夏天收到一封維權人士的電郵，本來想把郵件轉發他人尋求意見，卻不慎按下「回覆」而把自己看法回應給對方。

該維權人士提到普林斯敦大學研究指出，紐約市脫衣舞俱樂部等其他成人尋歡設施，讓性犯罪得以下降；學者指出，犯罪會減少，是因為本來可能犯罪的人去光顧那些地方，而非真去犯罪所致。

布雷迪在電郵回覆寫道，「這傢伙(指研究員)難道是想說，假如我們提供免費(口交)給變態大叔，那麼強姦案就會很少發生，藏在貨櫃輪進入威明頓港的(侮辱華裔女性的用詞)就會減少？」

布雷迪的遣詞用字引發反彈，呼籲他辭職；一周之後布雷迪便宣布，目前任期結束將不尋求連任；但某些批評人士認為這還不足以洩憤。