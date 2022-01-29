曾用歧視華裔字眼惹議…德拉瓦議員辭職後兩度行竊被捕
德拉瓦州州眾議員布雷迪(Gerald Brady)遭人指控兩度在同一間商店兩度行竊，警方發布逮捕令後，他自行投案後交保。
布雷迪曾去年回覆電郵時，使用歧視華裔女性的字眼而備受抨擊；州眾議會日前表示，布雷迪因健康因素辭職，2月4日起生效；但他堅稱是因創傷後壓力症候群(PTSD)惡化才辭職。
紐瓦克(Newark)警方25日對布雷迪發布兩項商店行竊罪的逮捕令，數小時後，65歲的布雷迪自首、具結保釋，訂3月提訊。民主黨團上周公開布雷迪辭職消息時，並未表示他正接受刑事調查。
警方是在12日接獲報案，一間雜貨店的店員認出一名男性二度到店裡行竊，此人前個月就曾犯案，但店員上次未報警。這次店員記下嫌犯的車型和車牌號碼後報案；警方查出布雷迪就是兩度行竊的嫌犯。
布雷迪曾在德拉瓦州陸軍國民兵服役，自稱因出任務到中東地區而喪失大部分聽力，另經診斷罹患PTSD；他在先辭職聲明中說，個人、職場挑戰及其他事件都可能讓PTSD惡化，自己準備多管齊下，直接解決這些問題。
布雷迪擔任美國勞工聯會和工業組織代表會(AFL-CIO)德拉瓦州執行長，去年夏天收到一封維權人士的電郵，本來想把郵件轉發他人尋求意見，卻不慎按下「回覆」而把自己看法回應給對方。
該維權人士提到普林斯敦大學研究指出，紐約市脫衣舞俱樂部等其他成人尋歡設施，讓性犯罪得以下降；學者指出，犯罪會減少，是因為本來可能犯罪的人去光顧那些地方，而非真去犯罪所致。
布雷迪在電郵回覆寫道，「這傢伙(指研究員)難道是想說，假如我們提供免費(口交)給變態大叔，那麼強姦案就會很少發生，藏在貨櫃輪進入威明頓港的(侮辱華裔女性的用詞)就會減少？」
布雷迪的遣詞用字引發反彈，呼籲他辭職；一周之後布雷迪便宣布，目前任期結束將不尋求連任；但某些批評人士認為這還不足以洩憤。
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