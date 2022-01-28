德拉瓦第5人 男涉國會暴動被捕

德拉瓦州當局逮捕住在米爾頓鎮外的男子謝佛，他因涉嫌參與去年國會暴亂，被指控四項罪名。(美聯社)

德拉瓦州 當局日前逮捕住在米爾頓鎮(Milton)的男子謝佛(Jeffrey Schaefer)，他因涉嫌參與去年1月6日的國會暴亂，共被控四項罪名，為本月逮捕的第二名涉案者，也是該州的第五人。

聯邦調查局(FBI)巴爾的摩辦公室提供的法律文件指出，有匿名的線人向警方通報，謝佛是當天參與國會暴亂的眾多人士之一；其中一名線人還提供臉書上一張暴動現場的照片；警方調查後認定，發布這張照片的帳號與謝佛有關。

調查員後來對此帳號發出搜查令，發現謝佛在事件當天戴著一頂Realtree、印有綠色樹藤造型的棒球帽出現在其他照片中；而且經過比對，調查人員也找到其他符合謝佛特徵和穿著的照片。

根據調查報告，謝佛當天是從已被破壞的窗戶進入國會大廈，但只在裡面待了28分鐘；調查員還調閱謝佛手機 的定位資訊，進一步證實當天謝佛人正在國會大廈。

如果謝佛的罪名成立，很可能被判入獄服刑。

謝佛為德拉瓦當局在本月逮捕國會暴動涉案的第二人，另一名來自米爾斯伯勒(Millsboro)的男子拉坦齊(Nicholas Lattanzi)於11日以同樣的罪名遭聯邦探員逮捕。

德拉瓦州目前共計五人參與國會暴動被捕，安東尼奧(Anthony Antonio)被指控多項罪名，包括朝一名被暴徒拖行的警察 潑水、拿到暴徒使用的防毒面具和盾牌，以及用言語威脅警方，不過他並未坦承犯行。

另外還有一對來自勞雷爾(Laurel)的父子檔杭特和凱文‧西弗里德(Hunter and Kevin Seefried)，父親凱文甚至被拍到在國會大廈中高舉邦聯旗(Confederate flag)，兩人也都沒有認罪。