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搶銀行釀1警亡 新州男減刑95年 檢察官上訴

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州男子賀瑞拉-吉納洛(右二)因犯下銀行搶案，意外造成一名聯邦探員身亡，被判服刑117年；不過靠2018年一項新法，被減刑至22年，檢方不服已提出上訴。(美聯社)
新澤西州男子賀瑞拉-吉納洛(右二)因犯下銀行搶案，意外造成一名聯邦探員身亡，被判服刑117年；不過靠2018年一項新法，被減刑至22年，檢方不服已提出上訴。(美聯社)

新澤西州男子賀瑞拉-吉納洛(Francisco Herrera-Genao)過去因犯下銀行搶案，意外造成聯邦探員布許(Barry Lee Bush)身亡，被判服刑117年；不過2018年由川普政府推動的「第一步法」(First Step Act)得以修改某些罪犯的判決和刑期，讓賀瑞拉-吉納洛在去年6月被減刑至22年，但紐瓦克檢察官不服再提上訴。

聯邦調查局前特別探員協會(Society of Former Special Agents of the FBI)稱法官的判決「非常驚人」，協會會長洛梅爾(Dennis Lormel)說：「賀瑞拉-吉納洛犯下極度暴力的罪刑，理應受到原本判決的罰則才能彰顯正義；司法系統已被腐蝕，並使公眾陷入極度危險的狀態。」

根據監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)的網站，依照更新判決，賀瑞拉-吉納洛可在2026年1月出獄。

2007年4月5日，綽號「方齊」(Fongi)的賀瑞拉-吉納洛與三名同夥搶劫位於新州雷丁頓鎮(Readington)的PNC銀行，過程中52歲的布許不幸遭另一名探員誤擊身亡，也是有史以來第一次有聯邦探員在新州殉職。

2008年陪審團認定賀瑞拉-吉納洛和同夥林恩(Efrain Lynn)和貝里奧斯(Wilfredo Berrios)犯下合謀、持槍搶劫銀行和持槍攻擊的罪名，且證詞指賀瑞拉-吉納洛被目擊揮舞槍支和開槍；第四名協助脫逃的司機克魯茲(Michael Cruz)則是認罪並配合警方調查。

雖然犯案四人皆未被指控殺害布許，但聯邦地區法官安‧湯普森(Anne Thompson)後來判賀瑞拉-吉納洛一項10年和四項25年累加的有期徒刑；但九年後釋出的第一步法卻不再使用累加刑期，因此改為只有一項罪刑被判的25年監禁。

華盛頓特區承辦多起與第一步法相關案件的辯護律師蘇萊曼(Daniel Suleiman)說：「第一步法的目標之一是降低聯邦監獄的人口，還有其他判決不公的受害人。但法官卻給了比第一步法案下更低的刑期，我認這確實有許多問題。」

監獄 新州 新澤西州

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