新州男支票遭竄改 大通銀行認賠還7000元

新州男子卡普林斯基去年10月付帳單而寄支票給園藝公司，金額117.29元卻遭竄改成7117.29元，他與大通銀行交涉數月，最終大通認賠還他7000元。(美聯社)

新州 男子卡普林斯基 (Glenn Kaplinsky)去年10月初為支付9月帳單而寄支票 給園藝公司，金額117.29元，後來支票遭竄改、盜領，他與往來的大通銀行(Chase)交涉數月，最終大通認賠。

卡普林斯基寄出支票後不久，園藝公司表示沒有收到；他查看大通銀行帳戶，發現支票已被兌現，金額多7000元，變成7117.29元。

卡普林斯基帳戶餘額平白少7000元；他前往大通的利文斯頓分行，行方出示支票副本。

支票金額被改，備忘欄原本的「9月草坪」也被更改為「汽車 付款」，支票日期從10月3日改為10月25日；收款人由園藝公司改成Ahbree Williams，在新州或其他地方公共紀錄查不到。

該分行建議卡普林斯基聯繫大通欺詐部門。

卡普林斯基找上弗洛勒姆公園分行。行員提供七頁表格，他11月26日完成填表並傳真給大通欺詐部門。

幾天過去音訊全無，卡普林斯基重返弗洛勒姆公園分行，一名行員聯繫欺詐部門，該部門稱未收到文件，提供另一號碼；他12月4日再傳真，又等幾天後，12月8日直接致電欺詐部門，對方仍說沒收到，提供另二個號碼。

二度受挫後，卡普林斯基到貨運店付費傳真；12月9、10日接連打電話給大通，銀行代表說，處理需要時間，無從確認是否收到。

卡普林斯基最後轉向線上媒體nj.com投訴，很快就接到大通電話；銀行人員說，這是尋常案件，正在處理。

12月17日卡普林斯基接獲好消息，大通銀行退還7000元；大通發言人柯蘭(Briana Curran)說，這類索賠平均要處理90到120 天。

郵政當局也常受理郵件欺詐投訴，2020年3月到2021年2月共收到4萬727件郵件欺詐投訴、29萬9020件郵件盜竊投訴，開立753起欺詐案，比前一年增加29%。