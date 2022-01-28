聯邦資格趨嚴 13萬新州人遭追討失業金

過去一年領取疫情 失業補助的13萬名新澤西州居民，最近紛紛接到追討信，理由是不符領取資格，必須退回款項。

新州勞工 廳長、全國各州勞工機構協會(National Association of State Workforce Agencies)主席阿薩羅-安吉洛(Robert Asaro-Angelo)致函國會領袖，要求聯邦政府 允許民眾免除返還溢領失業津貼。

新州勞工廳發言人德里-桑提(Angela Delli-Santi)指出，主要受影響的是獨立包商，根據「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)規定，獨立包商可自行確認收入及受雇紀錄，但聯邦政府後來推出條件趨於嚴格的指南，則要求自雇者須提供收入證明及就業證明，例如稅表。

她說，新標準公布之後，某些資格不符的民眾，還是收到了聯邦政府的疫情失業補助；新州勞工廳統計，受到影響的新州居民人數最多將有25萬人。

阿薩羅-安吉洛在信中對國會領袖指出，受到影響的民眾領取失業補助來自疫情失業補助計畫(PUA)、疫情緊急失業補償計畫(PEUC)，以及混合收入失業補償計畫(MEUC)。

阿薩羅-安吉洛在信中表示，數百萬失業勞工原本被認定有資格領取聯邦政府提供的疫情失業津貼，可是後來卻發現規定改變，「這並不是他們的錯，但變成沒有資格領取補助，但事情發生已過了好幾個月，錢都拿去購買生活必需品如食物及房租了」。

信中指出，向民眾追討這筆錢，為勞工及家庭帶來壓力，原本已成功機會渺茫的資源系統出現緊張，「也違反我們希望在急難期間雪中送炭的任務目標」。

阿薩羅-安吉表示，並不是每一州都有允許民眾不必償還溢領失業津貼的豁免規定，聯邦政府必須採取行動，以免民眾生活變得更加艱難。

阿薩羅-安吉也說，收到通知的民眾還被告知，如果不把款項繳回，便將喪失日後領取失業補助的資格。