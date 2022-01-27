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網傳員工無「5星評價」則開除 新州2餐廳闢謠

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州兩間連鎖餐廳因要求員工參加「谷歌評論競賽」的人事令引起關注。圖為其中一家餐廳Tio Taco and Tequila Bar開新店的宣傳廣告。(取材自YouTube)
新澤西州兩間連鎖餐廳因要求員工參加「谷歌評論競賽」的人事令引起關注。圖為其中一家餐廳Tio Taco and Tequila Bar開新店的宣傳廣告。(取材自YouTube)

新澤西州兩間頗受歡迎的餐廳「Tio Taco and Tequila Bar」和「Tommy's Tavern and Tap」因一紙要求員工參加「谷歌評論競賽」的要求引起關注，該項要求稱將解雇每個月沒有在谷歌評論上獲得五條連名帶姓稱讚的員工；餐廳執行長獲悉此事後立即出面闢謠，指從來沒有、將來也不會考慮實施這種政策。

網上瘋傳的公告中寫道：「本餐廳每位員工自2022年2月起，每個月最少須在谷歌評論區獲得五條連名帶姓的顧客稱讚及五星好評方能繼續上班；若達15條以上的顧客稱讚，另有公司餐點獎賞。」

此要求公布後，立刻招致大批網友以負面評論刷爆這兩間餐廳的谷歌頁面，一些較激進的網友甚至留下「燒掉這間餐廳」、「讓它倒閉」之類的評論，驚動管理高層；兩間餐廳的母公司Triple T餐飲集團(Triple T Hospitality Group)執行長邦菲利歐(Thomas Bonfiglio)立即出面闢謠，表示：「相關公告只是餐廳助理經理的惡作劇，本公司沒有實施谷歌評論競賽的政策，也不會隨意解雇員工。」

邦菲利歐說：「新冠疫情、通貨膨脹、勞動力短缺、人們對餐廳堂食的信心仍未恢復至疫前水準，這種狀況下我根本不可能隨便開除員工，否則整個集團所有人都可能失業；我們確實會關注谷歌評論，並給被提及到的員工一些獎勵，但這只是激勵措施不是強制競賽，不可能因為沒得到評論就讓員工失去工作。」

兩間餐廳的店長也出面證實沒有要實施谷歌評論競賽，並表示已懲處貼出這張公告的助理經理，不過尚不清楚餐廳是否解雇涉事員工。

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