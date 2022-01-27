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新州2歲兒玩母手機「清空購物車」 誤買2000元家具

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州兩歲男童阿亞安什把玩媽媽手機，一口氣買下媽媽放在沃爾瑪網站購物車裡的所有商品。(NBC電視台截圖)
新澤西州兩歲男童阿亞安什把玩媽媽手機，一口氣買下媽媽放在沃爾瑪網站購物車裡的所有商品。(NBC電視台截圖)

新澤西州一位母親在零售店沃爾瑪(Walmart)網站上瀏覽家具，並將中意的商品放入購物車，但從未下單付款，沒想到購物車裡的商品接連幾天送貨到家，她百思不得其解之餘，發現兩歲的兒子竟是幕後買家。

這位媽媽馬杜‧庫馬爾(Madhu Kumar)說，當她正感納悶時問丈夫和兩個較大的孩子是否買了這些東西，他們全都否認；國家廣播網(NBC)紐約頻道報導，排除其他人選後，庫馬爾將滿兩歲的兒子阿亞安什(Ayaansh)成了唯一的「嫌疑人」。

小小阿亞安什年幼，頂多還在學習數數兒，把玩媽媽手機時隨手一按便下單付費，購物車裡放的商品全部結清，總計近2000元。

小男孩的父親普拉莫德‧庫馬爾(Pramod Kumar)說，實在很難相信兒子會這麼做，但這真的發生了。

小男孩輕輕一按下單，全家人過去一周便接連幾天收到包裹，包裹裡有這位母親看中的種子和花架。

雖然鬧出一場烏籠，母親笑談兒子說：「他太小、太可愛了，我們都在笑他點了所有這些東西。」

庫馬爾說，他們打算保留一些物品，其餘的退回。

父親拉莫德說，經過這次可愛的意外，他們知道要隨時鎖好手機，還要設定密碼或臉部辨識，小小阿亞安什就算拿起手機也無法再想買啥就買啥了。

手機 新澤西州 沃爾瑪

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