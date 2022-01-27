我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

新澤西州、賓州屋主紓困 2月開始申請

編譯林梅婕／綜合報導
新州和賓州受新冠疫情影響而無法支付房貸的屋主，2月開始可申請紓困金。圖為賓州一棟住家外豎立房子待售牌。(美聯社)
新州和賓州受新冠疫情影響而無法支付房貸的屋主，2月開始可申請紓困金。圖為賓州一棟住家外豎立房子待售牌。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布，受新冠疫情影響而無法支付房貸的屋主可於2月8日開始申請補助，最高可達3萬5000元，分配的聯邦資金總額高達3億2600萬元；至於賓州也獲得3億5000萬元的屋主紓困經費，居民可於2月1日開始申請。

由聯邦政府執行的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)向各州提供數億元的補助，這項「屋主援助基金」(HAF)專用於因疫情造成經濟損失的房屋業主，除可補貼貸款，還有房屋稅滯納金和其他房屋開銷。

在全美許多地區疫情尚未趨緩之際，相關紓困計畫已相繼停止，部分屋主仍持續受到財務衝擊，也造成法拍屋案件繼續增加；房貸專家期望，政府的「貸款緊急援助計畫」(Emergency Rescue Mortgage Assistance)能幫助到7000至1萬戶的屋主。

新州政府也規畫將紓困範圍延伸至風險比例較高的社區，如伯靈頓郡(Burlington)西北地區和肯登郡(Camden)北部，房屋貸款顧問公司New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency執行主任梅蘭妮‧華特(Melanie R. Walter)形容：「該計畫不只支撐單一的屋主，還有許多家庭的命脈，更穩定了整個社區。」

新州房屋紓困計畫適用者包括獨棟屋(single-family homes)、連棟屋(townhouse)和共有公寓(condo)，甚至是四房的大型房屋，只要作為屋主的主要住所，都能申請補助；賓州紓困計畫的規範亦相去不遠，同樣須做為屋主的主要住所才可申請。

至於申請人資格的規定，一家四口的家庭收入不得超過該區中位數的150%；按照新州和賓州的收入分布，相當於14萬1750元。

另外，聯邦政府也要求，紓困資金的六成必需供給一家四口的家庭收入低於該區中位數100%的屋主，等同於9萬4500元。

紓困 貸款 疫情

上一則

維州州長楊京辯駁：取消口罩令不應政治化

延伸閱讀

與病毒共存？部分民主黨州顧選票 不再鐵腕抗疫

與病毒共存？部分民主黨州顧選票 不再鐵腕抗疫
逃漏稅近3000萬 新州安養院老闆被捕

逃漏稅近3000萬 新州安養院老闆被捕
墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭

墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭
亞裔史納入公校、墮胎同性婚姻合法… 新州州長簽4法案

亞裔史納入公校、墮胎同性婚姻合法… 新州州長簽4法案
賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死

賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死
「瘋狂中大獎」賓州男4中彩券 累積獎金逾460萬

「瘋狂中大獎」賓州男4中彩券 累積獎金逾460萬

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)

拉鳳眼嘲弄西北大學亞裔生 威大球迷遭趕出球場

2022-01-20 12:01
克莉斯托赫南德茲(左)和丈夫理可赫南德茲。(Rico Hernandez／KTRK電視台)

她臨終前剖腹救了第6胎 德州27歲婦拒接種染疫

2022-01-20 17:35
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
新澤西州警方通報失蹤的2歲兒童蕭伊恩。(新州摩利斯郡檢察官辦公室)

新州39歲華婦偕兩幼兒 已失蹤3天 警發布協尋

2022-01-24 19:54

超人氣

更多 >
每人3個免費N95口罩 全美開始發

每人3個免費N95口罩 全美開始發
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的