新澤西州、賓州屋主紓困 2月開始申請

新州和賓州受新冠疫情影響而無法支付房貸的屋主，2月開始可申請紓困金。圖為賓州一棟住家外豎立房子待售牌。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布，受新冠疫情 影響而無法支付房貸的屋主可於2月8日開始申請補助，最高可達3萬5000元，分配的聯邦資金總額高達3億2600萬元；至於賓州也獲得3億5000萬元的屋主紓困 經費，居民可於2月1日開始申請。

由聯邦政府執行的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)向各州提供數億元的補助，這項「屋主援助基金」(HAF)專用於因疫情造成經濟損失的房屋業主，除可補貼貸款 ，還有房屋稅滯納金和其他房屋開銷。

在全美許多地區疫情尚未趨緩之際，相關紓困計畫已相繼停止，部分屋主仍持續受到財務衝擊，也造成法拍屋案件繼續增加；房貸專家期望，政府的「貸款緊急援助計畫」(Emergency Rescue Mortgage Assistance)能幫助到7000至1萬戶的屋主。

新州政府也規畫將紓困範圍延伸至風險比例較高的社區，如伯靈頓郡(Burlington)西北地區和肯登郡(Camden)北部，房屋貸款顧問公司New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency執行主任梅蘭妮‧華特(Melanie R. Walter)形容：「該計畫不只支撐單一的屋主，還有許多家庭的命脈，更穩定了整個社區。」

新州房屋紓困計畫適用者包括獨棟屋(single-family homes)、連棟屋(townhouse)和共有公寓(condo)，甚至是四房的大型房屋，只要作為屋主的主要住所，都能申請補助；賓州紓困計畫的規範亦相去不遠，同樣須做為屋主的主要住所才可申請。

至於申請人資格的規定，一家四口的家庭收入不得超過該區中位數的150%；按照新州和賓州的收入分布，相當於14萬1750元。

另外，聯邦政府也要求，紓困資金的六成必需供給一家四口的家庭收入低於該區中位數100%的屋主，等同於9萬4500元。