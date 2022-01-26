墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)日前完成第二任宣誓就職儀式，當近兩年的會期即將在本月底結束前，墨菲又簽署許多法案，範圍涉及民眾生活最大的包括墮胎 、同性婚姻和教育等。

墮胎權法案

近來自由派支持者擔心，最高法院恐怕推翻49年前的羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決結果，限制女性墮胎的權利；倘若自由派的顧慮成真，S49法案仍可保障的墮胎權，墨菲強調：「不論我或其他支持女性墮胎的人都不能允許這種事發生。」

該法案也授權新州 銀行與保險局進行更深入研究，探討墮胎的開銷是否對低收入戶或沒有保險的婦女造成過大的負擔。

同性婚姻

儘管新澤西州在2013年就成為美國第14個立下同性婚姻合法的州，但當時最高法院拒絕聽取下級法院的判決；最後時任州長克利斯蒂(Chris Christie)放棄繼續打法律戰，最高法院終於在兩年後將全國同性婚姻合法化。

不過該法支持者們認為，在最高法院由保守派為多數的情況下，仍需要額外的法案加強鞏固。

強化亞裔史教育

新州政府通過兩項法案，要求將亞太裔的歷史、文化和貢獻，納入新澤西幼稚園到12年級(K-12)學生的社會學科必修標準課程。

S4021法案將作為學校對亞太裔教材內容的標準；而S3764將在新州教育廳下成立亞裔傳統委員會。

舊針換新針

為了避免毒癮者在注射毒品的過程中，因為使用老舊或有感染的針頭而染上人類免疫缺乏病毒(HIV)等疾病，新州政府推出S3009法案，授權新州公衛廳向社區推動舊針換新針計畫。

支持者認為該法能有效降低針頭使用者染上各種疾病，根據聯邦疾病防治中心統計，舊針換新針可有效降低HIV及C型肝炎的感染風險高達50%。