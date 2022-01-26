我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精英高中被施壓廢除入學考試 亞裔生感受複雜

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前完成第二任宣誓就職儀式，當近兩年的會期即將在本月底結束前，墨菲又簽署許多法案，範圍涉及民眾生活最大的包括墮胎、同性婚姻和教育等。

墮胎權法案

近來自由派支持者擔心，最高法院恐怕推翻49年前的羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決結果，限制女性墮胎的權利；倘若自由派的顧慮成真，S49法案仍可保障的墮胎權，墨菲強調：「不論我或其他支持女性墮胎的人都不能允許這種事發生。」

該法案也授權新州銀行與保險局進行更深入研究，探討墮胎的開銷是否對低收入戶或沒有保險的婦女造成過大的負擔。

同性婚姻

儘管新澤西州在2013年就成為美國第14個立下同性婚姻合法的州，但當時最高法院拒絕聽取下級法院的判決；最後時任州長克利斯蒂(Chris Christie)放棄繼續打法律戰，最高法院終於在兩年後將全國同性婚姻合法化。

不過該法支持者們認為，在最高法院由保守派為多數的情況下，仍需要額外的法案加強鞏固。

強化亞裔史教育

新州政府通過兩項法案，要求將亞太裔的歷史、文化和貢獻，納入新澤西幼稚園到12年級(K-12)學生的社會學科必修標準課程。

S4021法案將作為學校對亞太裔教材內容的標準；而S3764將在新州教育廳下成立亞裔傳統委員會。

舊針換新針

為了避免毒癮者在注射毒品的過程中，因為使用老舊或有感染的針頭而染上人類免疫缺乏病毒(HIV)等疾病，新州政府推出S3009法案，授權新州公衛廳向社區推動舊針換新針計畫。

支持者認為該法能有效降低針頭使用者染上各種疾病，根據聯邦疾病防治中心統計，舊針換新針可有效降低HIV及C型肝炎的感染風險高達50%。

墮胎 新州 新澤西州

上一則

孫女撞車？ 「警察」秒變幫派成員 祖父母智破詐騙電話

下一則

華府停車及超速罰單 即起可選擇線上聽證

延伸閱讀

無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲

無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲
墨菲：新州將成為「美國夢」的模範州

墨菲：新州將成為「美國夢」的模範州

40年連任第1人 新州州長墨菲：打造「美國夢」模範州

40年連任第1人 新州州長墨菲：打造「美國夢」模範州

墨菲公布連任施政目標 保證不選總統

墨菲公布連任施政目標 保證不選總統
被控污染 墨菲取消新州污水中心新電廠合約表決

被控污染 墨菲取消新州污水中心新電廠合約表決
支持同志平權 新州同性婚姻法 墨菲簽署通過

支持同志平權 新州同性婚姻法 墨菲簽署通過

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)

拉鳳眼嘲弄西北大學亞裔生 威大球迷遭趕出球場

2022-01-20 12:01
克莉斯托赫南德茲(左)和丈夫理可赫南德茲。(Rico Hernandez／KTRK電視台)

她臨終前剖腹救了第6胎 德州27歲婦拒接種染疫

2022-01-20 17:35
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
遊民在高速路橋下打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

奧斯汀遊民 在鋼筋水泥樑柱狹縫中 用木板搭出住處

2022-01-18 12:55

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時