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新州人共同回憶 三葉草餐酒館整棟搬遷獲保存

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州野林區歷史悠久的濱海餐酒館「三葉草牛排與麥芽酒」歇業易主，日前搬到距離舊址約200呎的新址，成為該餐廳老闆的住家。(NBC費城電視台截圖)
新澤西州野林區歷史悠久的濱海餐酒館「三葉草牛排與麥芽酒」歇業易主，日前搬到距離舊址約200呎的新址，成為該餐廳老闆的住家。(NBC費城電視台截圖)

新澤西州野林區(Wildwood)歷史悠久的濱海餐酒館「三葉草牛排與麥芽酒」(The Shamrock Beef & Ale)歇業易手，日前新東主將整棟房屋遷移至距離舊址約200呎處自住；三葉草雖然不再營運，但這棟歷史建築的保存，也留住了許多民眾的美好回憶。

三葉草餐酒館位於橘綠色塊分明的1900年代維多利亞建築一樓，是許多當地人年輕時的共同回憶。

2016年買下三葉草的傑雷斯(Tom Gerace)記得，1979年，他常在下課後前往小酌，當時一元可買五杯酒。

工作人員19日進行三葉草搬遷前置作業，20日把原本在太平洋大道(Pacific Ave.)的建築用卡車載往200呎外的東林肯大道(East Lincoln Ave.)。

三葉草不會重啟營運，但這棟歷史建築會繼續存在並成為傑雷斯的住宅，讓人細數過往回憶。

傑雷斯表示，三葉草去年5月歇業，主因是違反新州的新冠肺炎防疫宵禁規定，他決定永久關閉酒吧並賣掉經營權。

酷愛老宅的傑雷斯說，新買主原想把三葉草拆掉重建，但他決定將三葉草建築搬走，用作他的夏日度假屋。

過去五年來，傑雷斯住在三葉草樓上，將原本18間狹小寄宿屋改成九間臥房、三間衛浴套房，一間只有廁所的套房，以及三處客廳。

野林區歷史協會(WHS)主席泰勒‧亨利(Taylor Henry)說，這棟1900年竣工的建築原本是伯溫德旅社(Berwind Hotel)，類似五月岬郡(Cape May)的安妮女王(Queen Anne)風格建築。

伯溫德旅社易主後，此建築1924年變成雜貨店，1937年成為愛爾蘭移民瓦德(Cornelius Ward)的家；亨利說，在禁酒令時期，三葉草雖為酒吧，但被稱作簡餐店；1970年代則成為樂團和在地音樂家的首選表演空間。 

他形容，三葉草給人一種慵懶的氛圍，讓人想到此喝一杯；三葉草不僅是重要的歷史建築，也承載了居民的共同回憶。亨利感謝傑雷斯決定保留建築，「這就是保存的意義，不僅維護建築物本身，也保留了眾人對此建築的回憶。」

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