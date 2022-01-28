福州魚丸博物館美國展示館1/23於費城隆重開幕

福州魚丸館開館剪綵儀式。左12-14為林建新、市議員斯奎拉、朱楓

由美國華人 華僑聯合總會、美國華人華僑博物館 、中國連江縣人民政府和連江縣歸國華僑聯合會聯合籌組的“福州魚丸展示館”，1月23日在費城 美國華人華僑博物館舉行開館儀式。來自全美的華人社團領導、中餐企業家、州眾議員、市議員、各族裔民眾及福建鄉親等百餘人出席活動。中國駐紐約總領館亦發來賀函，祝賀開幕式圓滿成功。

美國華人華僑聯合總會主席林建新介紹說，在美國居住的福建籍居民眾多，以魚丸為代表的福州美食，早已同步移民至美國各州。博物館能夠在春節之際，以福州魚丸展示館承載華裔移民的思鄉之情，同時對美國社會展示中華飲食文化，是非常有意義的事情。

開館儀式是在美中兩地民間組織的攜手合作下舉辦的。博物館負責人朱楓及當地州、市議員致辭中均表示，舉辦魚丸展示館對中餐飲食融入美國多元文化具有促進作用，對美中民間交流帶來新鮮元素，有利於雙方瞭解及友好合作。

大費城連江同鄉會主席盧端金表示，福州魚丸是海外僑胞的思鄉菜，是忘不掉的鄉愁，創辦魚丸展示館有利於美國民眾體驗中國文化，增進對中國、對福州的瞭解，促進雙方民間經貿文化交流往來。

福州是中國十大僑鄉之一，祖籍福建的海外華僑約有300多萬。截至2021年，福州魚丸已銷往美國等五大洲20多個國家和地區。近日，連江縣還舉辦首屆福州魚丸文化節等活動。(圖文報導：彭林)