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全球頂尖網絡，Live音樂會奧林匹亞比賽開始接受報名:疫情期間給孩子們提供表演學習成績報告二月一日報名截止，網絡視頻上傳二月二十日截止

葉麗琴

  國際音樂藝術學會International Music & Arts Society 舉辦第八屆青少年及少兒音樂比賽International Talented Young Musician Olympia Competition。比賽影像YouTube 時間訂於二月二十日，網站及郵寄報名截止日期二月一日。比賽樂器除了打擊樂器，豎琴，其他項目鋼琴，弦樂器，聲樂，獨奏，雙重奏，三重奏，四重奏皆歡迎報名參加。大會音樂比賽藝術總監范翠育老師畢業于著名朱麗亞音樂院表示歷屆音樂會比賽表演大受到中外老師家長學生廣大愛戴，歡迎音樂老師多鼓勵學生報名參加，大會將邀請國際知名音樂家評委選出比賽優勝金獎學生于三月二十六日在卡內基音樂威爾大廳表演。銀獎，銅獎優勝學生五月八日及五月十四日四場在紐約舉行。每位參與演出者將頒發比賽優勝證書及獎杯。國際音樂藝術學會曾應邀參加 二零一零年及一四年上海國際藝術少兒節並在東方國際藝術中心演出，艾迪生軍人退伍中心大廳青少年公益表演，深獲好評。范老師是一位負責認真的音樂教師她也是于十七年前首位華人音樂家創辦卡內基音樂會比賽協會創辦人。此協會提供新移民華人音樂老師得獎學生在紐約市著名音樂廳表演舞台機會。國際音樂藝術學會(IMAS)是一個國際性的全球非營利組織501（c）（3），創立於二零一零年宗旨在促進世界各地師生之間音樂和文化觀摩與交流。該藝術學會由不同的音樂教育家組成，在大紐約區舉辦超過40場大型音樂會。節目包括鋼琴，弦樂器，管樂器表演，提供優秀青少年演奏家從表演中學習到技巧提昇及豐富的舞台經驗。不少學生學習成績優秀進入哈佛大學，哥倫比亞大學，耶魯大學，史丹佛大學等美國大學深造。年2021年學生已獲賓州大學，哥倫比亞大學等提早錄取通知。IMAS學生們也不遺餘力的貢獻寶貴時間積極參與服務社區並榮獲紐約市長Bill de Blasio頒發證書獎勵。音樂會申請IMAS網站郵箱熱線WWW. intlmas-music.org參加報名

Email : [email protected]

紐約市 華人 哥倫比亞大學

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