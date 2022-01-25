新州華婦偕兩兒失蹤 警方發布協尋
新澤西州摩利斯郡(Morris County)檢察官辦公室失蹤人口小組24日發布消息，39歲的華裔女子蕭程(Cheng C. Hsiao，以下均音譯)與兩個兒子22日失蹤，丈夫擔心妻小人身安危，報警盼眾人協尋。
新州摩利斯郡檢察官卡洛(Robert J. Carroll)指出，蕭氏母子三人22日早上6時30分到下午4時之間，離開位於蒙特維爾市(Montville)吐瓦科區(Towaco)舊巷(Old Lane)95號的家後，丈夫23日「擔心他們的安危」而報警。
39歲的蕭程身高5呎2吋(約157公分)，體重121磅(約55公斤)，有著烏溜黑髮和棕色眼睛；3歲的兒子蕭伊森(Ethan Hsiao)和2歲的蕭伊恩(Ian Hsiao)也是黑髮棕眼。
若有關於蕭氏母子的資訊，請撥973-257-4300通知摩利斯警方，或透過摩利斯郡通訊中心973-285-2900聯繫檢察官辦公室失蹤人口小組值班員警。
匿名通報者可致電1-800-743-7433摩利斯郡阻止犯罪熱線(Morris County Crimestoppers)。
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