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福虎迎春 粵滿情深 悅滿樓隆重推出新春團年飯，賀年盆菜

新澤西訊

  悅滿樓恭祝大家虎年吉祥如意，健康平安，幸福美滿，恭喜發財！悅滿樓相約與您和家人共慶新年，新春團年飯，賀年盆菜隆重登場，歡迎朋友們一同分享美味佳餚，喜迎新春！

  悅滿樓推出三款新春團年飯可供十人享用：如意吉祥宴每席特惠$428；金玉滿堂宴每席特惠$588；大展宏圖宴每席特惠$688。每道宴席採用最優質的粵菜食材，菜式包括錦繡長春（錦繡五彩大拼盤）、扶搖直上（髮菜瑤柱脯）、金銀滿屋（金磚伴蝦球螺片）、喜鵲迎春（南杏海底椰燉鷓鴣）、心想事成（碧綠海參五頭鮑魚10雙）、龍馬精神（薑蔥雙龍蝦）、富貴有餘（清蒸游水海上鮮）……每道菜寓意吉祥，道道精美，再搭配精美甜品和時令水果讓你虎年一帆風順。

  悅滿樓的賀年盆菜有盆滿砵滿盆菜和悅滿一品盆菜，價格從$238到$548不等。盆菜包含多款矜貴食材，包括五頭原隻鮑魚、爽口海參、特級瑤柱、黃金蠔豉和游水龍蝦等，讓你一次品嚐多種名貴食材。每道菜都有好意頭：祝您和家人金元滿屋、心想事成、發財好市、龍馬精神、扶搖直上、年年有餘、步步高昇、金雞報喜、竹報平安、遍地金錢、笑口常開、萬事如意……

  悅滿樓海鮮酒家Dimsum Seafood Restaurant位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足。以粵菜為主打，天天特供游水海鮮，各式山珍海味，鮑參翅肚應有盡有。設有龍鳳堂，既可承接大型筵席，也適合日常就餐。

  悅滿樓特聘來自香港大酒樓點心師傅親自料理粵式點心品種繁多，隨叫隨蒸，吃過的朋友們都感覺味道正宗，嘖嘖稱讚！悅滿樓主廚曾在香港和廣州兩地大酒樓工作，擁有30多年粵菜烹飪經驗，對粵菜瞭若指掌，其生猛海鮮做法正宗地道，堪稱一絕。深受新州食客們所喜愛，歡迎新老朋友惠顧！地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600

香港 新州

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