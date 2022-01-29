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自然醣褐藻糖膠3-Plus 重啟免疫提升人體的防禦能力

紐約訊

  提升免疫力就好像一生的事業，每個人都應該好好經營。免疫細胞具有排除異己的能力，例如：病毒、細菌、病變細胞等。免疫力越好，免疫細胞識別和消滅病菌和病變細胞的能力就越強。反之，免疫力下降，免疫細胞的識別能力也隨著減弱。實際上，人體每天都充斥著多達數十萬的病變細胞，如果免疫系統保持在最佳狀態，這些病變細胞不會造成傷害；然而，如果並非如此，問題就會出現了。

  腸道為人體最重要的免疫系統，腸道環境和免疫系統的調節息息相關，因為高達80％的免疫細胞配置到腸道內，如巨噬細胞、T細胞、NK細胞、B細胞等，都是集中在腸道生長，腸道可謂「人體免疫系統的最前線」。你可能會有疑問，腸道明明是消化器官，為什麼又要是免疫系統呢？腸道的天賦使命是消化和吸收，不過，別忘了腸道同時也是最危險、最骯髒的地方，無數的病菌、毒素都在每天入侵人體內。所以，身體在設計防禦系統時，會把大量的免疫細胞配置在腸道內，保護腸道黏膜的安全。

  從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它是屬於高分子多醣體的一種。多醣體富含膳食纖維成份，它不會被胃部強酸分解和破壞。當高分子的褐藻糖膠進入腸道後，由於分子量比較龐大，它們在腸道中不停碰撞，這個碰撞的過程也活化了體內沉睡的免疫細胞，喚醒免疫系統軍隊準備迎戰外來的威脅，身體的防禦能力亦變得強大。根據研究表示，褐藻糖膠與T細胞、單核白血球、巨噬細胞和淋巴細胞等產生相互作用，能夠影響先天的免疫細胞和免疫介導細胞的反應，從而提升人體的免疫能力。

  自然醣褐藻糖膠3-Plus是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠。結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期人士、術後調養、保健預防等。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。推薦中晚期人士服用，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，你也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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