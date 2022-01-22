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哈德遜郡監獄 近10天爆230囚染疫 90%無症狀

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州哈德遜郡監獄過去十天共驗出230名新冠肺炎確診的囚犯，占關押人數20%左右，90%的確診囚犯都是無症狀。(示意圖，美聯社)
新澤西州哈德遜郡監獄過去十天共驗出230名新冠肺炎確診的囚犯，占關押人數20%左右，90%的確診囚犯都是無症狀。(示意圖，美聯社)

新澤西州哈德遜郡(Hudson County)發言人表示，該郡監獄在過去十天共驗出230名新冠肺炎確診的囚犯，占關押人數20%左右；該郡監獄發言人肯納利(Jim Kennelly)則指出，90%的確診囚犯都是無症狀，總確診人數是全體1190名囚犯的19%。

獄方指出，監獄固定每周都會替所有囚犯篩檢，目前篩出陽性的230名囚犯中無人因此住院，並且都已經依規定進行隔離。

據悉，此次集體染疫事件是自新冠肺炎爆發以來該州最大的監獄群聚感染事件，過去在疫苗尚未研製成功前，最大的群聚感染發生在2020年聖誕節，但當時染疫人數約42人，遠比此次感染人數少。

相對於哈德遜監獄的慘況，博根郡(Bergen County)哈肯薩克(Hackensack)監獄的情形顯然較輕微；據該監獄典獄長庫爾頓(Anthony Cureton)指出，哈肯薩克監獄收容的588名囚犯中，只有四名囚犯確診。

庫爾頓說：「我們不斷消毒、清潔，並要求全體員工及收容人在監獄內正確使用包含口罩在內的各種個人防護配備，還有醫官隨機篩檢，且如果有任何收容人有任何感冒症狀，一律進行快篩；此外，新進收容正式入住指定床位前，也強制隔離14天。」

博根郡警察局前局長希金斯(Brian Higgins)表示：「哈肯薩克監獄的染疫人數無法反映新州疫情現況，或許是因為他們力行防疫措施，我想我們可以借鑒哈肯薩克監獄的防疫經驗。」

事實上，現在新州各監獄的防疫力道愈來愈緊，如孟莫斯郡(Monmouth County)去年12月初就因為有21名囚犯及九名監獄官染疫而全面封鎖；艾薩克斯郡(Essex County)監獄約同一時間也因為2300名收容人中有28名囚犯及101名監獄官篩檢陽性而全面禁止會客。

監獄 防疫 篩檢

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