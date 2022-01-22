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亞太裔歷史文化及貢獻 列入新州K-12必修課

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州長墨菲簽署兩項法案，將亞太裔的歷史、文化和貢獻納入新澤西學生社會學科內容，作為該州幼稚園至12年級的課程。(美聯社)
新澤西州長墨菲簽署兩項法案，將亞太裔的歷史、文化和貢獻納入新澤西學生社會學科內容，作為該州幼稚園至12年級的課程。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)18日簽署S4021和S3764兩項法案，將亞太裔(Asian American and Pacific Islanders，AAPI)的歷史、文化和貢獻，納入新澤西幼稚園到12年級(K-12)學生的社會學科必修標準課程。

S4021法案將作為學校對AAPI教材內容的標準；而S3764將在新州教育廳下成立亞裔傳統委員會(Commission for Asian American Heritage)。

「AAPI成員對我們的州和國家貢獻良多，」墨菲在聲明中表示：「讓學生學習到AAPI族群的歷史和文化，可保持新澤西的多元性，創造更包容和豐富的未來。」

AAPI族群的歷史過去不曾納入教材，支持該法案的民主黨人認為這一刻等太久了；支持當初提案的民主黨籍眾議員穆克吉(Raj Mukherji)、米拉·傑西(Mila Jasey)、布莉妮·提姆布萊克(Britnee Timberlake)和史丹利(Sterley Stanley)透過聯合聲明表示：「亞太裔為我們的國家做了無數貢獻，但在我們的歷史教材中卻不見他們的身影。」

新澤西教育廳代理廳長安潔莉卡‧艾倫-麥可米蘭(Angelica Allen-McMillan)也表示，亞裔傳統委員會將作為強化全州對AAPI教材的無價資源。

新冠疫情爆發將近兩年的時間，國內針對亞裔的仇恨攻擊不斷攀升，該法案其他支持者也認為，此時將AAPI納入學習教材正是關鍵的時刻。

「早在2020年以前，亞裔族群就飽受歧視，但新冠疫情讓仇恨和偏執的情況更加惡化，」時任州眾議員的強森(Gordon Johnson)表示：「更令人恐慌的事實是，許多仇恨犯罪甚至沒有被通報，讓我們無從得知受到歧視騷擾、或暴力攻擊的亞裔人數究竟有多少，不過新澤西絕對不會容忍仇恨的存在。」

新澤西州眾議會議員卡拉賓查克(Rob Karabinchak)也說：「包容和尊重必須從兒童教育做起，沒有什麼是比這還更重要的事。」

新澤西州 亞裔 教育

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