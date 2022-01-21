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疑吸毒過量 紐瓦克消防隊長陳屍消防站

編譯林梅婕／綜合報導
49歲的紐瓦克消防隊長里維拉日前被人發現昏迷在公園大道消防站內，送醫急救後不治，死因疑似為吸毒過量。(abc7ny電視台截圖)
49歲的紐瓦克消防隊長里維拉日前被人發現昏迷在公園大道消防站內，送醫急救後不治，死因疑似為吸毒過量。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州艾薩克斯郡(Essex)代理檢察官史蒂芬(Theodore Stephens)證實，49歲的紐瓦克(Newark)消防隊長里維拉(Carlos Rivera)日前被人發現昏迷在公園大道消防站內，送醫急救後不治，死因疑似為吸毒過量。

史蒂芬表示，當時里維拉身旁還有另一名昏迷的男子，為已退休的消防員，但經過救治後已恢復意識且順利出院。

據國家廣播公司紐約地方媒體(NBC New York)引述執法人員的報導，里維拉的死因顯然為吸毒過量；而據稱，倒在里維拉身旁的男子在14日晚間帶了管制藥品拜訪里維拉，不過這項消息尚未被當局證實。

史蒂芬指出，調查工作仍在進行，但初步判斷現場並沒有打鬥的痕跡，而里維拉的詳細死因仍有待相驗。

東紐瓦克消防局(East Newark Fire Department)16日在官方臉書上表示：「我們的思念與祈禱將會與紐瓦克消防局所有成員，以及他們的家人同在，願里維拉隊長安息。」

同日紐瓦克西語裔消防協會(Hispanic Firefighters Association of Newark NJ)也在臉書上寫道：「我們的心很沉重，我們會永遠記得里維拉隊長是多麼好的人，他是一位好的領導者、一位真正的紳士，也是我們許多人的摯友。」

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