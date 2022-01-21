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緬懷車禍死者 新州130號公路旁紀念館規模大

編譯柯立偉／綜合報導

2019年6月，新澤西州羅賓斯維爾(Robbinsville)發生死亡連環車禍，時年23歲死者文森．齊坦尼(Vincent Zitani)的父母為表達對亡子的思念，在130號公路北向車道車禍地點種下了一盆植物，此後愈來愈多人在此處放下各種東西悼念文森，該地點漸漸發展成新州最大的路邊紀念館。

文森的父親派特．齊坦尼(Pat Zitani)指出，他們原本無意要把兒子死亡的地點發展成紀念館，不過現在該處有許許多多紀念齊坦尼的物品，包含失事車輛的一部分殘骸、一個聖母瑪利亞的神像、用燈桿和書本固定的十字架和一些裝飾花園的飾品，更多的是到此一遊的人們留下的照片與留言。

派特說：「我們本來沒有打算要弄一個紀念館，但可能是因為那起意外感動了不少人，如果有人想在這裡放點什麼來紀念文森的話，我們一般都會答應；久而久之，這裡就變成了路邊紀念館。」

此外，齊坦尼家族也為這個路邊紀念管架設網站，還定期維護這裡的環境清潔並上傳照片；派特說：「我們家的人大概幾周會過來巡視一次，沒有固定時間表，不過很多親朋好友都會幫我們一同打理這裡的環境；而且這裡的裝飾物會隨著季節變化，特別在夏天時附近的花草鬱鬱蔥蔥，非常漂亮。」

派特說，雖然這個紀念館的緣起是因為愛子驟然辭世，但卻也賦予了齊坦尼家族一些新的意義，打理這個紀念館已經成為家族生活的一部分，這裡不只是他們常常來的地方，某種程度上也是家族成員更進一步聯絡感情的所在。

這起奪走文森性命的連環車禍共造成一人死亡、七人受傷，肇事司機的責任目前仍在高等法院審理中；文森家屬當時接受媒體採訪時哀痛地表示：「文森才剛成功戒除止痛藥成癮的問題，人生才準備要起步。」

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