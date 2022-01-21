球場外誤射8歲童致死 費城3警被控過失殺人罪

開槍的三名警察被控過失殺人與魯莽危害他人安全的罪名。(美聯社)

費城 三名警察 去年因對著球賽散場後的人群方向開槍，並造成一名 八歲女童喪命和另外三人受傷，日前由大陪審團通過向每名涉案警提控一項過失殺人與 十項魯莽危害他人安全罪，目前三人均以50萬保釋金獲釋。

此外，大陪審團同時撤銷引發該槍擊案的兩名非裔青少年謀殺控罪。

檢方表示，去年8月27日，16歲的非裔青少年福特(Angelo Ford)和19歲的史創德(Hasein Strand)發生口角，在費城沙龍丘(Sharon Hill)社區的美式足球場外相互交火，其中兩槍射向三名執勤警察的方向，他們在球場外保護觀眾離場的安全。

三名警察見到開槍後回擊，向一輛他們認為射出子彈的汽車開火，汽車和數名離場觀眾被打中。但檢方後來調查認為，汽車裡的女性與開槍事件無關。

賓州達拉瓦郡地區檢察官 史托斯坦麥(Jack Stollsteimer)曾認為，中彈喪命的八歲女童梵塔·比莉提(Fanta Bility)和四名傷者中的三人，是被三名警察打中的，檢察官18日表示，調查證實槍彈是警員射出的。

檢方宣布撤銷對兩名非裔青少年因為比莉提之死而面臨的謀殺指控，檢察官說：「兩個青少年應被追究責任，比莉提是因為他們引發的事件而死，但大陪審團現在決定撤銷對謀殺指控是合適的。」

史托斯坦麥去年11月曾表示，比莉提之死是兩名青少年開槍引發的連鎖事件所致，根據意圖轉移的法律原則，可對他們提出一級謀殺指控。

19歲的史創德對一名兒童中彈的嚴重攻擊和非法持有槍械的指控表示認罪，根據認罪協議，他將服刑32到64個月。福特被控試圖殺死史創德，在數十名示威者抗議對青少年提控一級謀殺後，他的出庭時間已被推遲。

民主黨的史托斯坦麥是以主張司法改革而當選為檢察官，但兩名青少年被控一級謀殺後，他在黨內受到批評，五名費城市議員上周發表聲明，譴責謀殺指控是令人震驚的司法失誤，要求他不要插手該案，交給賓州檢察長辦公室處理。