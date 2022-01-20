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費城疫情食物計畫結束 20個月共發放87.8萬餐

編譯郭宣含／綜合報導
費城大規模集結多方合作的「採取行動」(Step Up to the Plate)食物補給計畫執行20個月、發放87萬8165份餐點後，去年12月底畫下句點。(NBC費城地方電視台截圖)
費城大規模集結多方合作的「採取行動」(Step Up to the Plate)食物補給計畫執行20個月、發放87萬8165份餐點後，去年12月底畫下句點。(NBC費城地方電視台截圖)

新冠疫情使許多費城人面臨飢餓和無家可歸的困境，費城大規模集結多方合作的「採取行動」(Step Up to the Plate)食物補給計畫執行20個月、發放87萬8165份餐點後，去年12月底畫下句點。

「採取行動」計畫由非營利組織「布羅德街事工」(Broad Street Ministry)、費城預防點(Prevention Point Philadelphia)、南亞互助會聯盟(SEAMAAC)和費城市共同執行，以及數十個夥伴協力促成。

該計畫從2020年4月新冠疫情前幾周開始，原僅打算維持兩個月，最後卻持續600多個日子，比原定時間還長10倍，令舉辦方相當驚訝。

「採取行動」創辦人達爾(Mike Dahl)表示：「我們本以為兩個月絕對能搞定，然後我們只能一直延長，月覆一月，沒人料想到疫情還會持續多久。」

達爾表示，「採取行動」獲得來自慈善團體、個人與費城市共約600萬的費用，逾40個贊助夥伴參與，以及逾30個贊助方支持，包括哈斯家庭基金會(Haas Family Foundation)、瓊邦喬飛(Jon Bon Jovi)的「邦喬飛靈魂基金會」( JBJ Soul Foundation)等。

寬街部執行長勞拉．拜倫(Laure Biron)表示，她的組織依照聯邦疾病防治中心(CDC)指南，在2020年春季在費城安裝16個洗手台。

「採取行動」也協助進行6492次新冠檢測，並為民眾接種1201劑疫苗；該計畫也協助民眾申請失業補助、發放衣物和治療鴉片類藥物過量的緊急用藥，還有聖誕節700份玩具。

「對我來說，該計畫最棒的是，這是我見過最棒的跨界合作。」達爾指出：「這個城市與非營利組織、慈善團體、餐廳和餐飲業者合作，大家在最脆弱的時刻互相照顧。」

費城 疫情 聯邦疾病防治中心

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