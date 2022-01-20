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虎年「迎新春燈謎會」網上開跑 鑄鐵鍋、涮烤鍋大方送

紐約訊
2022「第31屆迎新春燈謎會」，獎品豐富。(主辦方提供)
2022「第31屆迎新春燈謎會」，獎品豐富。(主辦方提供)

由思念食品及世界日報活動組聯合主辦的2022「第31屆迎新春燈謎會」，已於世界新聞網(worldjournal.com)開跑，網上將釋出四種難度版本的線上問卷，共40道題供讀者猜射，活動至2月18日結束；歡迎全美僑胞共同參與這項年度網上盛會。

今年的「迎新春燈謎會」，除了形式維持網路猜燈謎，思念食品贊助的獎品亦更為豐富，參與活動的讀者將有機會獲得全球名廚愛戴的法國Staub頂級鑄鐵鍋及各項好禮。

掃描圖中二維碼，參與 2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)
掃描圖中二維碼，參與 2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)

賞花燈、射燈謎是一項有趣的中國傳統，元宵節亦是新春重要的節慶之一。世界日報活動組及思念食品聯合舉辦網路猜燈謎活動已邁入第31年，往年皆有眾多僑胞參加，反應熱烈，已成為華人社區慶祝春節活動的高潮。

象徵東方生肖的「虎年」即將來臨，為體現「虎歲承歡幸福春」的吉祥意象，主辦單位特別精心規畫40道燈謎題目，於即日起至2月18日在世界新聞網上線，供僑胞作答。

今年的網上燈謎題目將以單字、成語、日常用品及地名為主，並依照難易度分成四種版本，除了可讓年紀尚幼的兒孩童或正在學習中文的學生參與活動獲取樂趣以外，亦能讓喜好猜燈謎及相關經驗豐富者能夠挑戰難題。「迎新春燈謎會」已於世界新聞網上線，活動從即日起持續至2月18日。

參與網路問卷並答題正確者皆可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的法國Staub頂級鑄鐵鍋一名(市價350元)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)提供的利仁多用途涮烤一體鍋一名(市價120元)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名20元Visa現金禮卡作為幸運獎。

得獎名單將在2月23日之後於世界新聞網活動頻道公布。

活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或致電(718)746-8889中安轉分機6309。

掃描二維碼，參與2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)
掃描二維碼，參與2022「第31屆迎新春燈謎會」。(主辦方提供)

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