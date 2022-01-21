費城長樂公會 1/16新屆職員就職交接儀式

在長樂公會前任領袖的監證下，新任主席丁彬彬（左3）與卸任主席林錦水（右3）進行印鑒交接。左1-2為榮譽主席林錦飛、鄭金玉，右1-2為賓州華人僑團聯盟執行主席盧文斌、長樂創會元老陳姿

費城長樂公會1月16日在公會會址內，舉行新屆領導班子交接儀式。經會員們一致推舉，由丁彬彬榮任長樂公會第九屆主席，林世鋒榮任議長職務。在創會元老陳姿、劉心生，榮譽主席鄭金玉、林錦飛，第一常務副主席李世興、林錦成，賓州華人 僑團聯盟執行主席盧文斌的監證下，新任卸任主席進行了印鑒交接。

卸任主席林錦水表示，過往四年的任期中學到了很多，在歷任主席及會員們的支持及共同努力下，積極參加社區及僑學界組織的各項活動，會務發展順利，功勞是屬於大家的。在此，對每一位會員默默的付出表示萬分的感激。

新任主席丁彬彬感謝會員們的信任，冀望在未來的歲月裡，繼續團結一致，共同為僑胞謀福祉，積極融入主流社會，共創和諧繁榮的未來。

議長林世鋒表示定會履行團結僑胞、服務社群 的職責，竭誠心意把會務辦得更好。

賓州華人僑團聯盟執行主席盧文斌讚揚新任主席及議長年輕有為，熱情有幹勁。長樂公會雖然是個年輕的僑團，但公會由小到大，由弱到強，會務發展蒸蒸日上，將為社區做出大量貢獻。祝願公會會務百尺竿頭，更上一層樓。

【圖文報導：彭林】