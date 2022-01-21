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朱振武教授主持1/22在線講座 – 漢學家的中國文學英譯歷程

本報新澤西訊

  華美人文學會特邀朱振武教授於美東時間1月22日晚8時至9時半（北京時間23日早9時至10時半）做“漢學家的中國文學英譯歷程”專題講座，重點介紹四位漢學家和翻譯家—葛浩文、羅慕士、翟裡斯、閔福德，和他們的翻譯策略以及他們的翻譯給中國文學走出去帶來的啟示。

  中國需要瞭解世界，世界也需要瞭解中國。世界對中國的瞭解在很大程度上依賴於中國經典著作的翻譯。著名學者朱振武教授在他所著的《漢學家的中國文學英譯歷程》一書中詳細介紹了葛浩文、羅慕士、翟裡斯、閔福德等21位英國、美國和澳大利亞的漢學家的生平和對他們英譯中國文學的翻譯作品進行了概況介紹，以及他對他們的翻譯策略特別是翻譯互動的研究。

  朱振武，文學博士，外國文學與翻譯博士後，作家，翻譯家，教學名師，中國作家協會會員，上海師範大學外國文學研究中心主任，二級教授，博士生導師，比較文學與世界文學國家重點學科帶頭人；上海市世界文學多樣性與文明互鑒創新團隊負責人；擔任北京大學特聘教授、中國認知詩學學會副會長、中國外國文學學會副秘書長、上海市外國文學副會長兼翻譯專業委員會主任，上海國際文化學會副會長等。曾獲多項獎項。中央電臺、中央電視臺、鳳凰衛視等對他在文學翻譯、文學文化研究和教學等方面的成就做過專題報導。鳳凰電視2021年播出介紹朱振武教授的專題節目《筆尖下的文化奇遇—解碼丹心》，點擊https://www.bilibili.com/video/BV1NP4y147Nk/ 可觀看。有意參加本次線上(zoom) 講座者，請點擊http://chineselectures.org/012222.html註冊。註冊後將收到登錄連結。

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