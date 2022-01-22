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HiTRONS專業按摩椅經銷商 購買按摩椅的四大基本技巧

新澤西訊
HiTRONS引以為豪的不僅是一流的產品，還有為每一位客戶提供的全方位服務
HiTRONS引以為豪的不僅是一流的產品，還有為每一位客戶提供的全方位服務

  按摩在我們的健康生活中無處不在，它讓您的身體煥然一新，讓您的肌肉得到深度放鬆，讓所有壓力都煙消雲散。 擁有一台按摩椅能讓您在家中就可以享受這樣的體驗，全天候供所有家庭成員享受。購買按摩椅可以為您節省大量的按摩師費用和路程時間等。在這篇文章中，我們將分享4個基本技巧，幫助您挑選符合您特定需求的按摩椅。

1.您的特定需求應該放在首位

  每種款式的按摩椅都是不同的，它們都有不同的功能、加熱模式、按摩手法、面料手感和設計風格。您是否需要深層的肌肉放鬆？ 您的背部或關節問題是否需要加熱按摩才能緩解？ 無論您需要全身物理治療，還是緩解焦慮、頭痛，甚至是控制高血壓，在購買按摩椅時，您的個人需求都應該是您首要考慮因素。

2.親身體驗按摩椅的重要性

  網絡消費儘管非常便利，但也有其局限性。 通過大量付費博客和虛假的客戶評論並不能告訴你最重要的事情：它對你來說實際上是怎樣的？ 一番周折后最終發現它對你並不合適。按摩椅專賣店通常都有自己的專業陳列室，一個讓您與專業人士溝通並親身體驗按摩椅的放鬆場所。您可以帶上家人一起體驗這一切，發現眾多按摩椅不同功能、特點和款式。

3.對經銷商的背景了解

  對於大多數商品來講經銷商並不重要。但是按摩椅卻不同，經銷商與製造商的聲譽同樣重要！經銷商是否擁有專業的團隊？經銷商存在多久？ 他們有為顧客匹配合適的按摩椅的歷史嗎？ 這不僅僅是專業知識，按摩椅需要交付、組裝，並且最重要的是後續一系列的售後服務。 從值得信賴的知名經銷商處購買可以讓您省去一切煩惱。

4.閱讀保修細則  

  雖然沒有人喜歡通讀產品說明書，但如果您希望有一台按摩椅能在幾年中盡職盡責地為您服務時，這一點尤其重要。廠商可能會用粗體標語宣傳3,5或7年保修, 但是當您閱讀細則時，所提供的保修卻是有限的。所以請耐心通讀所有細節，確保合同條款清晰明確，如果您有任何困惑請與工作人員核實。

  HiTrons具有十多年的按摩椅銷售經驗，一直深思熟慮地為客戶找到他們夢寐以求的按摩椅。(本文文字由HiTRONS提供)

  服務熱線：201-941-0024； www.hitrons.com；微信ID：Hitrons; 新澤西店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；麻州店地址：1666 Massachusetts Avenue Lexington, MA 02420 (781)862-6867；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571)404-4132

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