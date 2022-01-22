撈起!撈起!撈到風生水起 CoCo 椰子林為大家奉獻賀年吉祥菜 ~ 撈喜

撈喜是東南亞華人 在農曆新年必不可少的賀年菜，大家圍坐一起把盤中的食物從底撈起，再充分拌勻，這道喜氣且參與感極強的一道菜寓意吉祥，希望來年越撈越旺，撈出吉祥好運氣！椰子林在每年的農曆新年都會推出撈喜這道賀年菜，歡迎新老客戶提早預定！

經營多年的新州 老牌餐廳COCO椰子林曾被DAILY NEWS，THE NEW YORK TIMES,CHANNEL II NEWS相繼報導，以親民的價格，優質的服務和特色好吃的東南亞美食吸引著新州的食客們。老闆來自馬來西亞，一直從事餐飲業幾十年，本著誠信為本的原則和熱情的服務深深地贏得大家的喜愛。

CoCo椰子林供應各款正宗馬來和泰國小食，各式煲仔麵飯及飯後怡情甜品和飲品。店家還特別推薦椰林小食沙爹系列，香烤豬扒，椰子林豆腐，正宗蝦麵，酸菜魚頭米粉，海南雞，軟殼蟹，牛仔骨，魚頭米粉湯，乾炒銀針粉，鐵板豆腐......歡迎您逐一品嘗！

CoCo椰子林最有特色的菜之一就是咖喱。所用的香料均從馬來西亞進口，味道正宗，濃鬱香稠。幹咖喱牛肉和咖喱牛腩煲都是大家非常喜歡的菜。馬來西亞的咖喱中會加入一些椰漿來調味，這樣做出來的咖喱菜有一種獨特香味，加上肉質軟爛香味濃郁的牛腩，讓您越吃越過癮，回味無窮。

香烤豬扒您也一定不要錯過。椰子林精選上等的新鮮豬扒經秘製入味後，再經過明爐烤製，火候掌握的恰到好處，一上桌就被一掃而空。鐵板豆腐所用的豆腐均是店內手工自製而成，加上用鹹魚做成的配料，獨特的鮮香味道，更是讓您食而不忘。

年節相聚，CoCo還特別推薦給大家一道可口的菜-佛缽飄香。這道在新馬地區非常流行的一道宴席名菜，無論在喜宴壽宴或者年終尾牙等都會看到它的身影。傳統的佛缽就是用芋泥做成，然後在缽內裝入各種配菜，CoCo的佛缽由外酥內綿的芋泥包裹，裡面則是各式海鮮薈萃，菜量豐富，香氣四溢，定會讓您大飽口福，回味無窮！

椰子林為方便大家外賣取餐特設Drive-Thru視窗。現在掃碼訂餐輸入Coupon Code:CoCo15 可立享首單15%OFF！歡迎大家惠顧！電話：732-777-1300、732-777-1301；地址：1803 Lincoln Hwy(Route 27) Edison, NJ 08817；週三休息；網址: www.cocoasiancuisine.com